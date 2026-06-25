In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l’U.I.R. – Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS ha promosso e realizzato, nella giornata di lunedì, un importante convegno celebrativo presso la prestigiosa Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’evento ha registrato la partecipazione delle più alte Autorità civili e militari del territorio, nonché di numerosi Presidenti, Delegati territoriali e soci dell’U.I.R. provenienti da diverse realtà del Paese, confermando l’alto valore istituzionale dell’iniziativa e il profondo significato della ricorrenza celebrata.





Di particolare rilievo il contributo dei qualificati relatori intervenuti: il prof. Francesco Clementi, il prof. avv. Mario Ferrante, l’Uff. avv. Caterina Grechi, l’avv. Giancarlo Granata e l’avv. Salvatore Pecoraro, che hanno offerto autorevoli riflessioni sui principi fondanti della Repubblica, sul ruolo delle istituzioni democratiche e sui valori che continuano a ispirare la vita civile del Paese.

La conduzione dei lavori è stata affidata al giornalista Dott. Valerio Martorana, che ha moderato il confronto con competenza e sensibilità istituzionale, favorendo un dibattito di elevato profilo culturale e giuridico.





Il Presidente Nazionale dell’U.I.R., Cav. Prof. Avv. Antonello De Oto, impossibilitato a partecipare ai lavori a causa di concomitanti impegni istituzionali all’estero, ha voluto far pervenire il proprio saluto alle Autorità presenti, ai Presidenti, ai Delegati territoriali, ai soci dell’Associazione e a tutti i partecipanti, esprimendo al contempo un sentito ringraziamento al Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Dott. Vincenzo Figuccia, per la disponibilità, la collaborazione e l’attenzione riservata all’organizzazione dell’evento.





“Con questo incontro si è voluto ossequiare- afferma il cav. Nicola Barretta, promotore dell’incontro e da lunedì vicecoordinatore regionale Uir Sicilia – gli 80 anni della Repubblica Italiana e dei valori fondamentali della Costituzione Italiana. La prestigiosa location del Palazzo Reale-Sala Mattarella, i prestigiosi relatori, che con le loro relazioni hanno evidenziato la bellezza e l’attualità della Costituzione Italiana e i valori della Repubblica, simbolo di libertà e democrazia che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni e difendere in quanto frutto di chi ci ha preceduto e combattuto, sacrificando la propria vita”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’U.I.R. volto alla promozione dei valori costituzionali, della memoria storica e della cultura del merito, elementi fondamentali per la crescita civile e democratica della Nazione.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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