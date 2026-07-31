In Aula abbiamo approvato la delibera per la riqualificazione dello stadio “Renzo Barbera”, la rimodulazione della concessione, l’approvazione del progetto in variante ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e il nuovo schema di convenzione tra il Comune di Palermo e il Palermo FC. Un passaggio decisivo, arrivato nel giorno del termine ultimo fissato da UEFA e FIGC per la candidatura della nostra città a ospitare UEFA EURO 2032.





È stato un lavoro intenso, fatto di confronto, responsabilità e senso delle istituzioni. In Consiglio comunale, maggioranza e opposizione, abbiamo saputo mettere davanti a tutto l’interesse della città, quando si tratta del futuro di Palermo, i campanili si mettono da parte. E non era scontato. Tre anni fa la nostra città era rimasta ai margini di questo sogno, oggi torna in corsa, con un progetto serio e un investimento di oltre 250 milioni di euro destinato a trasformare uno degli impianti più identitari del calcio italiano.





Ma il Barbera non è solo Euro 2032. È la nostra storia, è la casa dei rosanero, è un pezzo dell’anima di questa città. Restituirgli sicurezza, dignità e standard internazionali significa investire su Palermo tutta, sul quartiere, sull’indotto, sul lavoro, sull’immagine della nostra terra nel panorama europeo.





Da consigliere comunale sono orgoglioso di aver dato il mio contributo a questa scelta. Adesso avanti, con la stessa determinazione, Palermo merita palcoscenici internazionali.









IL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE CONSILIARE – PASQUALE TERRANI

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