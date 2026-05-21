La compagnia teatrale I Vitelloni torna in scena con “Sella, Cavallo e Caciocavallo”, spettacolo scritto e diretto da Manfredi Russo, che sarà presentato in anteprima nazionale sabato 6 giugno alle ore 20:00 presso il Teatro San Francesco di Sales, in via Emanuele Notarbartolo 52 a Palermo.

Il titolo, volutamente curioso e provocatorio, anticipa il tono dell’opera: un lavoro teatrale originale che mescola ironia, comicità e atmosfere surreali, costruendo una narrazione fuori dagli schemi tradizionali. Attraverso personaggi singolari e simbolici, lo spettacolo accompagna il pubblico in un percorso fatto di situazioni paradossali, dialoghi pungenti e riflessioni che alternano leggerezza e significati più profondi.

Tra i protagonisti della scena compaiono figure dai tratti grotteschi e immaginifici, come lo Scienziato, la Poetessa Maledetta, l’Inventore del Cavallo, il Fotografo e la Ministra della Pubblica Istruzione. Una galleria di personaggi che contribuisce a creare un universo teatrale dinamico e imprevedibile, capace di coinvolgere gli spettatori con ritmi vivaci e momenti di satira.

Sul palco salirà un numeroso cast di interpreti composto, tra gli altri, da Umberto Agalbato, Daniele Baiamonte, Antonino Calcagno, Silvia Karol Cipolla, Giusi Coniglio, Giulia Costantino, Stefano Costantino, Samuele Giuseppe Cucinella, Ernesta Di Raimondo, Barbara Durante, Gianluca Falletta, Salvatore Saccà, Antonio Sansone e Claudia Savarino.

Lo spettacolo nasce da un lavoro corale che coinvolge anche il comparto tecnico e artistico: coreografie di Ernesta Di Raimondo e Claudia Savarino, costumi e scenografie curati da Salvatore Saccà, progetto grafico di Vincenzo Lipari e regia audio e luci affidata a Roberto Garilli. A presentare la serata sarà Selene Grimaudo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 380 0147.

Luogo: Via Emanuele Notarrbartolo, 52, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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