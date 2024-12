Dalle ore 9 di domani presso la Sala Rossa Palazzo dei Normanni a Palermo, il presidente regionale Libertas nonché consulente all’ARS per lo Sport, Giuseppe Mangano, in qualità di relatore prenderà parte al convegno sul tema “Sport & disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”. Oltre al professore Mangano daranno un proprio contributo ai lavori del convegno: Salvatore Requirez, direttore generale DASOE (Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana); Sabrina Figuccia, consigliere del Comune di Palermo; Vincenzo Figuccia, deputato questore Assemblea Regionale Siciliana; Giuseppe Termini, direttore U.O.C. (Unità Organizzativa complessa) dirigente medico ASP Palermo; Vittorio Beppe Virzì, presidente FMSI (Federazione medico sportiva italiana) Palermo – Coordinatore Formazione FMSI Sicilia.

La presentazione dei lavori, moderati da Maurizio Russotto e Maurizio Montalban, sarà affidata a Massimo Alagna, responsabile U.O.C. Cedial (Centro disturbi alimentari). Relazioneranno: Flavia Faraoni su “Disturbi alimentari nello sport”; Vittorio Beppe Virzì e Maria Laura Lo Cascio su “Sport: fattore di rischio o fattore di prevenzione per i disturbi alimentari?”; Martina Mormino su “Integrare mente e corpo nello sport”; Giulia Nicolò e Maria Laura Lo Cascio su “Imparare a riconoscere i campanelli di allarme dei disturbi alimentari”.

Il convegno si concluderà con una tavola rotonda moderata da Maria Pia Ferlazzo sul tema “Take home message – Il ruolo dell’informazione nell’attività sportiva” nel corso della quale interverranno Maria Paola Ferro, Vittorio Beppe Virzì e Giuseppe De Blasi.

Luogo: Palazzo Reale, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

