Palermo 7 agosto 2026 – La Città Metropolitana di Palermo ha confermato che non esistono rischi occupazionali per il personale della Palermo Energia spa e che la società rappresenta un presidio strategico per l’Ente. È questo l’esito principale dell’incontro svoltosi ieri pomeriggio tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat, Uiltucs e Cgil, Cisl, Uil, unitamente alle Rsa di Palermo Energia.

Nel corso della riunione, è stata ribadita la volontà della Città Metropolitana di garantire la continuità aziendale, salvaguardare integralmente i livelli occupazionali e avviare un percorso di rilancio attraverso una revisione dell’organizzazione dei servizi, investimenti nella formazione del personale e, se necessario, una ricapitalizzazione della società.

È stata inoltre confermata la temporanea criticità di liquidità che comporterà lo slittamento del pagamento delle retribuzioni del mese di agosto ai primi giorni di settembre.

“Accogliamo con favore le rassicurazioni ricevute dalla Città Metropolitana, che ha escluso ogni rischio di licenziamento e ribadito il valore strategico di Palermo Energia per il territorio e per l’erogazione dei servizi pubblici. Si tratta di un segnale importante che restituisce serenità alle lavoratrici e ai lavoratori, ma che dovrà necessariamente tradursi in atti concreti e tempestivi”, dichiarano per Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Giuseppe Aiello, Stefano Spitalieri e Ida Saja e per Cgil, Cisl e Uil Dario Fazzese, Federica Badami e Pietro Gaglio, e le Rsa aziendali.

Le organizzazioni sindacali seguiranno con la massima attenzione il percorso annunciato “affinché gli impegni assunti trovino piena attuazione attraverso il rilancio della società, il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e la tutela dei diritti e delle condizioni di tutto il personale”.

“Allo stesso tempo – aggiungono le sigle sindacali confederali e di categoria – riteniamo indispensabile che venga fatta piena chiarezza sulle cause che hanno determinato l’attuale situazione economico-finanziaria della società. Sarà necessario valutare con il massimo rigore ogni eventuale responsabilità gestionale in capo agli amministratori che si sono succeduti nella guida della società, considerato che Palermo Energia è passata, in un arco temporale relativamente breve, da una condizione di equilibrio economico a una situazione di significativo deficit. La trasparenza amministrativa, la corretta gestione delle risorse pubbliche e l’accertamento di eventuali responsabilità rappresentano presupposti indispensabili per restituire credibilità alla società e garantire un futuro stabile alle lavoratrici e ai lavoratori, che non possono essere chiamati a sopportare le conseguenze di eventuali errori gestionali”.

“Il confronto avviato con la Città Metropolitana – concludono i sindacati – dovrà ora tradursi in un percorso concreto di risanamento e sviluppo, nel quale le organizzazioni sindacali continueranno a svolgere il proprio ruolo di rappresentanza e di vigilanza, affinché Palermo Energia possa consolidare il proprio ruolo strategico e offrire prospettive di stabilità e crescita a tutto il personale”.

















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