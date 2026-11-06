«Gli artigiani di Palermo non si sentono al sicuro. I furti ai danni dei mezzi commerciali sono un fenomeno purtroppo diffuso e rappresentano una seria preoccupazione per tanti piccoli lavoratori che ogni giorno rischiano di trovare i propri furgoni danneggiati e le attrezzature di lavoro rubate. Per questo chiediamo maggiore sicurezza e un presidio più capillare del territorio». Lo dice Giuseppe Claudio Terruso, presidente di Confartigianato Palermo, commentando l’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale, che ha consentito di recuperare strumenti da lavoro sottratti da un veicolo commerciale e di denunciare un uomo per ricettazione.

«Desidero – continua Terruso – rivolgere i miei complimenti agli agenti della Polizia Municipale per l’intervento effettuato e per l’attività di controllo che ha permesso di recuperare materiale appartenente a un’impresa palermitana. È un risultato importante, che dimostra quanto siano fondamentali l’attenzione e il controllo del territorio per contrastare questi episodi».





«Per un artigiano – aggiunge Terruso – il furgone non è semplicemente un mezzo di trasporto, ma una vera e propria officina mobile. Al suo interno custodisce utensili e strumenti indispensabili per svolgere la propria attività. Quando subisce un furto, non perde soltanto beni materiali, ma rischia di fermare il lavoro, rinviare gli interventi programmati e affrontare spese impreviste per ricomprare le attrezzature e riparare i danni al veicolo. Un disagio economico particolarmente pesante per chi gestisce una piccola impresa o lavora autonomamente».

E ancora: «Rivolgo inoltre un invito a tutti i cittadini e, in particolare, agli artigiani che subiscono furti o danneggiamenti, a denunciare sempre quanto accaduto alle autorità competenti. Denunciare è fondamentale per consentire alle forze dell’ordine di raccogliere informazioni, individuare eventuali responsabili e contrastare un fenomeno che rischia di diventare sempre più frequente. Non bisogna sottovalutare questi episodi né rinunciare a segnalarli».

«Chiediamo che a interventi importanti come quello della Polizia Municipale si affianchi un’azione costante di prevenzione e controllo. Occorre rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle strade e nelle aree in cui vengono parcheggiati i mezzi commerciali. Proteggere gli strumenti di lavoro degli artigiani significa tutelare le loro imprese, il loro reddito e la possibilità stessa di continuare a lavorare».

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