Si è svolta presso la sede regionale del SINALP Sicilia, in Via Giacomo Serpotta 53 a Palermo, l’importante iniziativa del Consolato Mobile dell’Ecuador, organizzata per offrire ai cittadini ecuadoriani residenti in Sicilia un servizio concreto di vicinanza istituzionale e amministrativa.

Grazie alla collaborazione tra il Consolato Generale dell’Ecuador a Roma e il SINALP Sicilia, numerosi cittadini hanno potuto usufruire di servizi essenziali quali il rinnovo dei passaporti, delle cédulas e delle certificazioni consolari, evitando lunghi spostamenti e costi economici per raggiungere la capitale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Segretario Regionale SINALP Sicilia, Dr. Andrea Monteleone, e del Console Generale dell’Ecuador a Roma, Juan Carlos Apunte Franco.





A portare il saluto dell’Amministrazione Comunale di Palermo è intervenuto l’Assessore On. Pietro Alongi, che ha incontrato il Console Generale per affrontare le tematiche relative ai servizi pubblici rivolti ai lavoratori immigrati e alle modalità per rafforzare la collaborazione tra istituzioni locali e comunità straniere presenti sul territorio.

Durante l’incontro il Segretario Regionale del SINALP Sicilia ha ribadito il ruolo centrale del sindacato nella costruzione di una società fondata sul lavoro, sul rispetto delle regole e sulla piena integrazione.

«Il sindacato deve essere un ponte tra chi arriva nel nostro Paese con l’obiettivo di lavorare, rispettare le leggi e costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia, e una comunità che deve essere pronta ad accogliere chi contribuisce con dignità allo sviluppo economico e sociale della nostra terra», ha dichiarato Andrea Monteleone.





«L’integrazione vera passa necessariamente dalla conoscenza dei diritti e dei doveri, dalla regolarità dei rapporti di lavoro e dal rispetto delle norme che regolano la vita civile. Chi arriva in Italia per lavorare deve trovare sostegno, tutela e opportunità. Chi invece pensa di poter imporre modelli di comportamento contrari alle nostre leggi, alle nostre istituzioni e ai principi della convivenza civile deve sapere che troverà sempre il contrasto deciso delle istituzioni e delle organizzazioni sane della società».

Il SINALP Sicilia ribadisce che la difesa dei lavoratori italiani e stranieri non può prescindere dalla difesa della legalità.

Un Paese che accoglie deve anche avere la capacità di governare i processi migratori, garantendo percorsi trasparenti e impedendo che fenomeni di clandestinità, sfruttamento o criminalità possano danneggiare sia i cittadini italiani sia gli stessi lavoratori stranieri regolari.





Il Comparto Lavoratori Immigrati del SINALP, coordinato dal Dirigente Sindacale Mohamed Laouar, da tempo sviluppa attività di informazione, formazione e assistenza rivolte ai lavoratori stranieri, affinché possano conoscere pienamente la legislazione italiana in materia di lavoro, sicurezza, contratti e previdenza.

Il lavoratore immigrato che conosce i propri diritti e i propri doveri diventa parte integrante della comunità e può affrontare il rapporto con il datore di lavoro in condizioni di maggiore equilibrio e tutela.

Il SINALP non si limita alle dichiarazioni di principio, ma mette in campo strumenti concreti.

Attraverso l’accordo di collaborazione con UNICOOP Sicilia, il sindacato accompagna cittadini stranieri e lavoratori nel percorso di creazione di cooperative e attività imprenditoriali regolari, promuovendo autonomia economica, inclusione e crescita professionale nel rispetto delle norme.

Parallelamente, grazie alla collaborazione con l’Organismo di Mediazione Civile Concordia et Ius e con lo Studio Legale Pollina, il SINALP offre assistenza attraverso professionisti specializzati in diritto del lavoro, garantendo tutela a quei lavoratori che subiscono sfruttamento, mancati pagamenti, irregolarità contrattuali o comportamenti scorretti.





Il sindacato ritiene fondamentale distinguere con chiarezza chi sceglie la strada della legalità, del lavoro e dell’integrazione, da chi sfrutta le difficoltà sociali per alimentare illegalità, conflitti e mancato rispetto delle regole.

La Sicilia può diventare un modello positivo di convivenza civile solo attraverso un equilibrio fondato su accoglienza responsabile, sicurezza, lavoro regolare e rispetto reciproco.

Il SINALP Sicilia continuerà ad essere un presidio permanente di tutela sociale, promuovendo una cultura del lavoro che unisce persone, difende i diritti e rafforza la legalità.

SINALP SICILIA

La Segreteria Regionale

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