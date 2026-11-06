Palermo, il coordinamento cittadino dell’Udc guarda con entusiasmo al prossimo convegno regionale di Caltanissetta

di Press Service

06/11/2026

Palermo, il coordinamento cittadino dell’UDC guarda con entusiasmo al prossimo convegno regionale di Caltanissetta

Si è svolta ieri la riunione della segreteria politica dell’UDC di Palermo, un importante momento di confronto e di condivisione in vista del convegno regionale del partito, in programma a Caltanissetta il prossimo 10 novembre.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per fare il punto sulle prossime iniziative politiche e organizzative, rafforzando il percorso di partecipazione e di presenza dell’UDC sul territorio. Al centro della riunione, la volontà di contribuire con idee, proposte e spirito costruttivo ai lavori regionali, nella consapevolezza che il confronto e il dialogo rappresentano strumenti fondamentali per costruire un progetto politico credibile e vicino alle esigenze dei cittadini.





Hanno partecipato il vice segretario regionale, onorevole Salvino Caputo, il responsabile cittadino Massimiliano Crapa, Antonio Minnella, responsabile del Dipartimento Relazioni con la Pubblica Amministrazione, Ilaria Miceli, del Dipartimento Politiche sul Turismo e Organizzazione Eventi, Paolo Mazzola, del Dipartimento Sicurezza e Previdenza, Claudia Carollo, della Segreteria e Tesoreria, Salvatore Germano, responsabile delle Relazioni politiche con le Circoscrizioni e delle Politiche sul Decentramento, Maurizio Calivà, del Dipartimento Politiche sindacali e del Lavoro. Maurilio Crapa responsabile dipartimento dello Sport

La riunione ha evidenziato un gruppo coeso, motivato e determinato a lavorare con responsabilità e entusiasmo per il rilancio dell’azione politica dell’UDC a Palermo e in Sicilia. Unità, partecipazione e concretezza saranno i valori con cui il coordinamento cittadino si presenterà al prossimo appuntamento regionale.

«L’UDC di Palermo è una realtà viva, presente e in costante crescita — hanno sottolineato i partecipanti —. Il lavoro di squadra e il contributo di ciascuno rappresentano la nostra forza. Guardiamo al futuro con fiducia, pronti a dare il nostro apporto al percorso di rinnovamento e di consolidamento del partito».

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