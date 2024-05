Il Gonzaga Campus di Palermo ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe. Il ricavato servirà ad alimentare il Fondo Educazione per sostenere l’educazione dei più poveri in Kenya, attraverso un contributo economico e beni di prima necessità e l’educazione dei più vulnerabili a Palermo, attraverso le borse di studio.

“Una parte del ricavato – scrivono gli organizzatori – verrà donato alla Mazzoldi school delle Evangelizing Sisters of Mary in Kenya per finanziare un luogo che è scuola, ma anche salvezza, aiuto e accoglienza. La scuola, vicino a Nairobi, con tutte le sue attività, si rivolge ai bambini e alle bambine ma anche a giovani rispondendo ad oltre duecento persone”.

“Parte del ricavato – proseguono – sarà destinato al Fondo Educazione per le borse di studio di bambine, bambini e giovani che vivono situazioni di svantaggio nella città di Palermo”.

“Un’altra parte – continuano – verrà destinato a tutte le azioni missionarie che ogni anno vengono sostenute dai nostri studenti e dai giovani della Lega Missionaria Studenti:in Romania, in Ucraina, in Perù, Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, Missione migranti con il Centro Astalli Palermo”.

La raccolta fondi ha ricevuto donazioni per 3.800 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/gonzaga-campus-for-children

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.