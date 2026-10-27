Sabato 7 novembre 2026, alle ore 11, al Cinema Rouge et Noir di Palermo, si terrà l’evento di lancio della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”, dedicato al tema “Gesti che costruiscono pace. 30 anni di Colletta Alimentare ”. L’incontro propone una riflessione sulla pace come responsabilità quotidiana, che prende forma nei gesti di cura, nell’ascolto e nella capacità di costruire relazioni.

Al centro, il contributo della Colletta Alimentare, che si terrà sabato 14 novembre in oltre 12.000 supermercati d’Italia: un’occasione di incontro e condivisione che, da trent’anni, coinvolge volontari e comunità attorno al bisogno concreto di cibo. La scaletta prevede un approfondimento sul contributo che ciascuno di noi è chiamato a dare attraverso gesti quotidiani di pace, uno sguardo e un linguaggio di pace.





Sarà inoltre ricordata la testimonianza di Fratel Biagio Conte e il legame della “Missione Speranza e Carità” con il Banco Alimentare in Sicilia. Interverranno don Giuseppe Vitrano (Missione Speranza e Carità), Roberto Puglisi (Direttore di Live Sicilia), Pietro Maugeri (Vicepresidente Fondazione Banco Alimentare ETS) e Santo Giordano (Presidente Banco Alim. della Sicilia Occ.). Modera: Giuliana Malaguti (Resp comunicazione, Fondazione Banco Alimentare ETS).

“Per offrire un ulteriore aiuto alimentare alle 325 mila persone che in Sicilia vivono in difficoltà, aiutati dalle tantissime organizzazioni partner convenzionate con Banco Alimentare”– afferma Santo Giordano – “desideriamo proporre la Colletta Alimentare a tutte le persone che sabato 14 novembre faranno la spesa nei supermercati o, in parallelo la possibilità dal 2 al 14 novembre di aderire alla Colletta Alimentare anche online.”

Per aderire alla Colletta come volontari e per maggiori informazioni basta visitare il sito bancoalimentare.it. L’appuntamento per l’evento di lancio è al Cinema Rouge et Noir, piazza Giuseppe Verdi 8, Palermo.

Luogo: Cinema Rouge et Noir, Piazza Giuseppe Verdi , 8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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