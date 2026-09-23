Un riconoscimento che premia non soltanto un dirigente scolastico, ma un modo preciso di intendere la scuola: come luogo di cultura, responsabilità, incontro e formazione alla cittadinanza.







Nel corso della cerimonia per il venticinquesimo anniversario del Parlamento della Legalità Internazionale, svoltasi a Villa Niscemi, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha consegnato una targa al dirigente scolastico Sergio Picciurro, alla guida dell’IIS “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara – Filippo Parlatore”.





Un gesto di attenzione verso un preside che da diversi anni segue, sostiene e incoraggia i percorsi culturali e formativi promossi sui temi della legalità, della pace, della solidarietà e dell’integrazione.





Sotto la guida di Picciurro, l’istituto palermitano ha continuato a interpretare la propria funzione educativa andando oltre la semplice trasmissione delle conoscenze. La scuola diventa così spazio di confronto, crescita e partecipazione, capace di accompagnare gli studenti nella costruzione di una cittadinanza consapevole.





La targa consegnata da Lagalla assume quindi il significato di un riconoscimento a un impegno quotidiano, spesso silenzioso, che vede nella scuola una delle principali agenzie educative della società.





«Sergio Picciurro – sottolinea Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale – è uno di quei dirigenti che hanno compreso come educare significhi anzitutto accompagnare i giovani a diventare uomini e donne liberi, responsabili e capaci di scegliere il bene. La sua presenza costante accanto ai nostri progetti testimonia una scuola che non si limita a parlare di legalità, pace, solidarietà e integrazione, ma cerca ogni giorno di trasformare questi valori in esperienza educativa».





Un riconoscimento, dunque, che porta il nome di Sergio Picciurro ma che raggiunge idealmente anche docenti, studenti e tutta la comunità scolastica del Ragusa-Kiyohara-Parlatore.

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