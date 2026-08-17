La crisi del sistema di raccolta dei rifiuti a Palermo è diventata oggi una delle emergenze più gravi che la città deve affrontare. Cumuli di immondizia abbandonati per giorni interi, quartieri trasformati in discariche a cielo aperto e un degrado igienico-sanitario che mette a rischio la salute dei cittadini sono la triste realtà con cui molti palermitani convivono quotidianamente.







La Segreteria Comunale dell’UDC lancia un appello urgente all’amministrazione comunale e alla RAP affinché intervengano tempestivamente per ristabilire il decoro urbano e garantire il rispetto dei diritti dei cittadini contribuenti.





Una Città in Emergenza Igienica





Cumuli di rifiuti: L’organico e i materiali differenziati restano non ritirati per giorni, creando un impatto ambientale e visivo inaccettabile.

Rischio sanitario: Le alte temperature estive aggravano i cattivi odori e favoriscono la proliferazione di ratti e altri agenti patogeni, aumentando il rischio per la salute pubblica.

Disagio sociale: Interi quartieri sono ormai invasi dai rifiuti, con conseguenze negative sulla qualità della vita e sull’immagine della città.

Le Richieste dell’UDC Palermo





L’UDC Palermo chiede un intervento immediato e deciso per affrontare questa emergenza:





Azione urgente: Riorganizzazione dei turni di raccolta da parte dell’assessorato competente e dei vertici aziendali della RAP, per garantire un servizio efficiente e costante.

Controllo dei costi: È inaccettabile che i cittadini debbano pagare tasse integrali per un servizio gravemente carente. Serve trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse.

Tutela della salute: La salvaguardia della salute dei residenti deve diventare la priorità assoluta dell’agenda comunale, con interventi mirati per prevenire rischi sanitari.

L’UDC Palermo ribadisce il proprio impegno a vigilare affinché l’amministrazione comunale e la RAP adottino tutte le misure necessarie per risolvere questa situazione critica, restituendo ai cittadini una città pulita, sicura e vivibile.

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