A chiederlo con fermezza sono l’On. Salvino Caputo, Vice Responsabile Regionale dell’UDC, e il responsabile cittadino, Dott. Massimiliano Crapa.



Le forze dell’ordine a Palermo sono da anni gravemente sotto organico, una situazione che si aggrava ulteriormente con il progressivo calo dei ricambi per chi va in quiescenza. Ci troviamo in uno stato di emergenza assoluta: la criminalità ha preso il sopravvento, con un’escalation preoccupante di aggressioni e rapine ai danni dei turisti, e un aumento costante dei furti d’auto negli ultimi mesi. Non si risparmiano nemmeno minacce rivolte a piccoli e grandi imprenditori, che vivono quotidianamente sotto la pressione di un clima di insicurezza insostenibile.





L’UDC lancia un appello urgente e deciso: è indispensabile un cospicuo e immediato aumento delle unità di Polizia di Stato, Carabinieri e delle altre forze di sicurezza presenti sul territorio. Solo con un rafforzamento massiccio e strutturale del personale sarà possibile garantire un controllo più capillare e incisivo, anche attraverso l’ausilio dell’Esercito, per ristabilire l’ordine e la legalità in città.

Non possiamo più tollerare che Palermo venga lasciata in balia della criminalità. È necessario un intervento deciso e tempestivo da parte delle istituzioni centrali, perché la sicurezza non è un optional, ma un diritto fondamentale di ogni cittadino e un presupposto imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale della città.

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