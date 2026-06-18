Il nodo centrale è la tutela della privacy

Una decisione destinata a incidere profondamente sui futuri accertamenti fiscali in Italia potrebbe cambiare il rapporto tra cittadini, banche e Agenzia delle Entrate. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con le ordinanze numero 19956 e 19960, ha stabilito un principio destinato a ridefinire le modalità con cui il Fisco può accedere ai dati bancari dei contribuenti: l’autorizzazione preventiva necessaria per avviare le indagini sui conti correnti non può più essere considerata un semplice atto amministrativo generico.

Se il provvedimento autorizzativo risulta mancante, incompleto oppure insufficientemente motivato, i dati raccolti potrebbero diventare inutilizzabili e compromettere la validità stessa dell’accertamento tributario.

La Cassazione non blocca i controlli, ma cambia le regole

La Corte non mette in discussione il potere dell’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni dai conti correnti. Questo principio resta, infatti, pienamente riconosciuto dalla precedente sentenza numero 260 del 2000 della Corte Costituzionale, che aveva già confermato la legittimità delle verifiche fiscali sui rapporti bancari, La novità riguarda invece il modo in cui questo potere viene esercitato. Secondo i giudici, l’autorizzazione preventiva non può essere vaga o standardizzata. Deve contenere elementi sufficientemente precisi che permettano di verificare successivamente la correttezza dell’intervento.

La Cassazione richiede, infatti, “un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente”. In sostanza, l’amministrazione fiscale dovrà motivare in maniera dettagliata il motivo dell’indagine, l’oggetto delle verifiche e i limiti entro cui potrà muoversi.

Se manca l’autorizzazione corretta, i dati bancari diventano inutilizzabili

Il punto più rilevante delle due ordinanze riguarda le conseguenze pratiche. La Suprema Corte stabilisce infatti che, se il contribuente contesta specificamente la validità dell’autorizzazione e questa risulta inesistente oppure inidonea, tutta la documentazione bancaria acquisita potrebbe non essere più utilizzabile.

Il principio espresso dai giudici è estremamente netto: “Ne consegue che, ove l’autorizzazione a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa”. Questo significa che eventuali contestazioni fiscali costruite utilizzando dati raccolti senza il rispetto di queste nuove garanzie potrebbero essere annullate parzialmente o totalmente.

Il nodo centrale diventa la tutela della privacy

La Cassazione pone particolare attenzione alla natura dei dati bancari. Secondo i giudici, le informazioni contenute nei conti correnti non rappresentano semplicemente dati economici. Si tratta di informazioni personali altamente sensibili che riguardano direttamente la sfera privata dell’individuo, anche quando collegate ad attività imprenditoriali, professionali o commerciali. Proprio per questa ragione la Corte richiama espressamente anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per i giudici europei, dati relativi a patrimonio, redditi, disponibilità finanziarie e movimentazioni bancarie rientrano pienamente nella vita privata della persona. L’accesso da parte dello Stato rappresenta, quindi, una vera interferenza che può essere giustificata soltanto in presenza di garanzie adeguate e di un controllo effettivo sulla legittimità dell’intervento.

Il giudice dovrà poter controllare la correttezza dell’accesso

Uno dei principi introdotti dalle nuove ordinanze riguarda il controllo successivo. L’autorizzazione dovrà essere rilasciata prima che venga formulata la richiesta alle banche. Ma soprattutto dovrà contenere informazioni sufficientemente dettagliate affinché il giudice possa verificarne successivamente la correttezza in caso di contestazione del contribuente.

La Cassazione scrive inoltre che eventuali anomalie procedurali non restano isolate nella fase preliminare. Le irregolarità producono effetti diretti sull’intero procedimento fiscale. Secondo la Corte: “L’eventuale irregolarità dei controlli si inserisce nella fase preliminare dell’atto impositivo, per cui necessariamente si riverbera sull’atto che la conclude determinando, come conseguenza, l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite”.

Non tutte le irregolarità annullano automaticamente l’accertamento

La sentenza introduce però anche alcune precisazioni. Non ogni difetto formale determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento fiscale. Gli effetti dovranno essere valutati singolarmente caso per caso. L’eventuale invalidità potrà riguardare soltanto la parte dell’accertamento costruita utilizzando informazioni raccolte in modo non conforme.

Esiste, infine, una condizione essenziale. Il contribuente dovrà contestare tempestivamente la legittimità dell’autorizzazione. Questo principio si collega anche alla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, aggiornata nel 2023 attraverso la Legge numero 212 del 2000, che ha rafforzato ulteriormente le garanzie procedurali nei rapporti tra cittadino e amministrazione finanziaria.