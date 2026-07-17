Il Punto impresa digitale (Pid) della Camera di Commercio di Palermo Enna sarà presente con uno stand dedicato in occasione della 37/ma edizione del “Palermo Ladies Open” di tennis, fiore all’occhiello dell’estate sportiva siciliana, che si terrà al Country Time Club di Palermo (viale dell’Olimpo, 5) dal 18 al 26 luglio prossimi.

Il torneo, che ogni anno richiama tenniste di fama internazionale e un vasto pubblico, vanta un Albo d’oro prestigioso: da Karin Kschwendt, vincitrice della prima edizione del 1988, fino all’ultima campionessa Qinwen Zheng, passando per le protagoniste del doppio, la competizione ha scritto pagine memorabili nella storia del tennis femminile degli ultimi trent’anni. Molte delle tenniste passate dal circolo di via dell’Olimpo, sono finite poi al Roland Garros, al Foro Italico e a Wimbledon.





Oltre alle sfide in campo, il programma prevede anche talk show, incontri ed eventi collaterali che vedranno la partecipazione di figure di spicco del tennis, dell’imprenditoria e della cultura, con un focus dedicato ai temi dell’innovazione e della trasformazione digitale. In questo contesto di grande visibilità, lo stand del Pid sarà un punto di riferimento per far conoscere alle imprese i servizi gratuiti offerti dalla Camera di Commercio Palermo Enna, volti ad accompagnare le aziende nei percorsi di transizione digitale ed ecologica. I visitatori potranno, inoltre, sperimentare gli strumenti di digital assessment, pensati per misurare il livello di maturità digitale delle imprese, accrescere la consapevolezza sulle opportunità dell’innovazione e orientare lo sviluppo delle competenze specifiche.

“Per la Camera di Commercio è sempre una grande vetrina ed un privilegio essere presenti al Palermo Ladies Open con un Infopoint del Punto Impresa Digitale, un’occasione importante ed una vetrina internazionale per promuovere il territorio e valorizzare il nostro patrimonio sportivo e imprenditoriale”, dice Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna.





“Il Palermo Ladies Open conferma come gli eventi di grande richiamo possano diventare efficaci strumenti di promozione e di sviluppo economico. Sostenere e partecipare a iniziative di questo livello significa valorizzare le eccellenze locali, attrarre visitatori e creare nuove opportunità per le imprese del nostro territorio”, sottolinea Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.

Luogo: Palermo, via dell’Olimpo, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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