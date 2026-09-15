Una serata dedicata al baratto, presentazione di libri, teatro, musica e la venticinquesima edizione del premio dedicato a Rosa Balitreri.

Prosegue a Palermo la rassegna culturale L’Alloro Fest 2026, diretta da Giovanni Apprendi, che trasforma il Giardino dei Giusti di via Alloro 90 in un polo d’incontro nel cuore del centro storico fino al 27 settembre.

Gli appuntamenti della terza settimana iniziano il 16 settembre alle 18 con “Le cose che abbiamo in comune”, ovvero una serata completamente dedicata allo scambio e al baratto di vestiti, libri e quanto altro si vorrà. Alle 19,30 seguirà un talk dedicato al tema “Beni comune ed economia della condivisione”.





Il 17 settembre alle 20,30 presentazione del libro “La Mafia che cambia” di Maurizio De Lucia e Salvo Palazzolo. Modera Pino Apprendi. Seguirà la lettura di testi di Mauto De Mauro con Segio Buonadonna e monologo “La mamma fricchettona” di Dario Fo e Franca Rame, con Donatella Massimilla e Gilberta Crispino.

Il 18 settembre il Cta Mama porta in scena alle 17,30 lo spettacolo “Le mie follie”. Alle 18,30 presentazione del libro “Di mare e di jacarande” di Serafina D’Accorso. Modera Pino Apprendi. Seguirà il concerto di Chiara Alesci & Band. Provenienti dal Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera.





Il 19 settembre alle 20,30 presentazione del libro “La memoria e la storia” di Tommaso Baris, Antonino Blando e Manoela Patti, presenta gli autori Dario Carnevale. Seguirà il concerto de l’Orchestra a plettro, col maestro Emanuele Buzi. In scaletta, tra gli altri, musiche di Giuseppe Verdi, Astor Piazzolla ed Ennio Morricone. L’orchestra proviene dal Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Il 20 settembre alle 20,30 venticinquesima edizione del Premio Rosa Balistreri con il presidente Mario Modestini. Conduce Mario Azzolini.





L’ingresso a tutti gli appuntamenti della manifestazione è libero. Per l’intera durata della rassegna, il Giardino dei Giusti ospita un’iniziativa legata al progetto di sensibilizzazione e inclusione “L’invisibile agli occhi – Voglio vederci chiaro”, con la presenza di sagome rappresentative di persone con disabilità visive.

In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno al coperto presso la vicina Chiesa di Santa Maria degli Angeli alla Gancia, in via Alloro 6.

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