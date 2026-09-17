Da mesi continuo a sollecitare l’Amministrazione comunale affinché venga fatta chiarezza sui tempi di conclusione dei lavori che interessano il tratto stradale compreso tra via Aloisio Juvara e via Ammiraglio Thaon de Revel.



Ho già presentato, in successione, le note prot. int. n. 339 del 30/06/2026, n. 403 del 16/07/2026 e n. 33 del 27/08/2026, chiedendo espressamente di conoscere le tempistiche previste per la conclusione degli interventi. Ad oggi, però, continuo a non ricevere risposte chiare e soprattutto tempi certi.





La situazione non è più sostenibile. La chiusura parziale della carreggiata e le conseguenti limitazioni alla viabilità stanno provocando forti disagi alla circolazione e pesanti congestioni del traffico nelle aree circostanti, con ripercussioni quotidiane per residenti, automobilisti e attività commerciali.

Non è accettabile che cittadini e commercianti siano costretti a convivere per un periodo indefinito con una viabilità fortemente penalizzata senza conoscere quando questa situazione avrà finalmente termine. Per questo torno a chiedere all’Amministrazione di fornire risposte precise e immediate sulle tempistiche dei lavori, indicando una data prevista per la conclusione degli interventi e restituendo ai cittadini una viabilità ordinata e adeguata.





Quando un cantiere incide in maniera così pesante sulla mobilità di un’intera zona, non bastano comunicazioni generiche: servono programmazione, trasparenza e tempi certi.

NATALE PUMA



Consigliere Comunale di Palermo,

Sud Chiama Nord

Luogo: palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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