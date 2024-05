Palermo Liberty – The Golden Age, a cura di Cristina Costanzo, Massimiliano Marafon Pecoraro ed Ettore Sessa, è un progetto della Fondazione Sant’Elia, ideato e coordinato da Antonio Ticali, Sovrintendente della stessa.

Fino al 30 maggio, sono esposte circa 500 opere dal 1897 al 1923, fra disegni di architettura e di arti applicate, arredi, dipinti, sculture, arazzi, ceramiche, arredi, bozzetti decorativi, abiti e gioielli provenienti da 70 collezioni pubbliche e private, che offrono al visitatore un panorama approfondito e affascinante delle diverse espressioni dell’Art Nouveau a Palermo. Venerdì 10 maggio alle 18:00, non perderti l’appuntamento per visitare la mostra Palermo Liberty – The Golden Age e vivere un’esperienza indimenticabile degustando i pregiati vini locali delle Tenute Inghilleri.

Prenota ora la tua esperienza:

scrivi una mail a prenotalatuavisita@gmail.com o chiama 091 271 2061.

Info:

Palermo Liberty & Wine, in collaborazione con Tenute Inghilleri

Venerdì 10 maggio ore 18:00

Fondazione Sant’Elia, Palazzo Sant’Elia, via Maqueda 81, Palermo

Degustazione di due calici di vino e visita alla mostra euro 20,00

Prenotazione obbligatoria

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.