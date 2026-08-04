Continuano a susseguirsi segnalazioni e proteste da parte dei cittadini in merito al servizio della linea 603, che continua a creare notevoli difficoltà a lavoratori, studenti, pendolari e residenti delle borgate marinare.

Come già denunciato nelle scorse settimane, la modifica degli orari ha determinato pesanti ripercussioni per quanti utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico. In particolare, la soppressione della corsa delle 5:50, sostituita con la prima partenza alle 7:00, ha lasciato senza un servizio essenziale numerosi cittadini che devono raggiungere il posto di lavoro o l’università nelle prime ore della giornata.





I nuovi orari continuano, pertanto, a non rispondere alle reali esigenze del territorio, determinando tempi di attesa eccessivi e notevoli disagi, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Sin dal primo momento mi sono attivato per rappresentare con forza le criticità riscontrate dagli utenti, mantenendo costanti interlocuzioni con i vertici dell’AMAT e confrontandomi direttamente anche con l’Assessore alla Mobilità, Carta, al quale ho nuovamente ribadito la necessità di individuare una soluzione concreta che consenta di garantire un servizio adeguato ai cittadini.





Il mio impegno sulla vicenda non si è mai fermato e continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione affinché vengano adottati provvedimenti efficaci e duraturi. Il diritto alla mobilità non può essere sacrificato e il trasporto pubblico deve rappresentare una garanzia, non un ulteriore ostacolo nella vita quotidiana di chi sceglie o è costretto a utilizzarlo.

Rinnovo quindi il mio appello affinché si proceda ad una revisione degli attuali orari della linea 603, ripristinando un servizio che tenga conto delle reali necessità del territorio e restituisca ai cittadini un collegamento efficiente, puntuale e all’altezza delle esigenze della città.

Natale Puma



Consigliere Comunale di Palermo

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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