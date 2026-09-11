Dopo gli eventi recenti in Consiglio comunale, riteniamo indispensabile avviare un confronto serio e costruttivo tra tutte le forze politiche della coalizione, affinché l’azione di governo torni a essere la priorità per i cittadini, senza essere schiacciata da equilibri interni o dalla mera distribuzione degli incarichi.

L’UDC, per voce del segretario regionale Decio Terrana, ha da tempo espresso con chiarezza il proprio sostegno al sindaco Roberto Lagalla e a questa esperienza di governo. Una posizione netta che intendiamo ribadire con senso di responsabilità.

Proprio perché sosteniamo il sindaco e questa esperienza amministrativa, riteniamo doveroso richiamare tutte le forze della maggioranza a un’assunzione piena di responsabilità. Le legittime esigenze dei singoli partiti non possono e non devono prevalere sugli interessi collettivi e sulle responsabilità di governo.





Non è il momento degli interessi di parte, ma di sedersi attorno a un tavolo, confrontarsi e ritrovare una sintesi sulle priorità del programma e sulle azioni concrete che Palermo attende.

L’UDC, attraverso il proprio Coordinatore cittadino, Massimiliano Crapa, intende svolgere fino in fondo il proprio ruolo di forza responsabile e di sintesi, con equilibrio, autonomia e senso delle istituzioni, favorendo il dialogo tra le diverse sensibilità della coalizione e contribuendo a ricomporre una maggioranza capace di governare con chiarezza e determinazione.





Non siamo interessati a dividere, ma a costruire. Non chiediamo di cancellare le differenze, ma di ricondurle a una responsabilità comune: governare Palermo nell’interesse dei suoi cittadini.

Perché il programma viene prima delle poltrone, la città prima degli schieramenti e la responsabilità prima degli equilibri interni.

Decio Terrana, Segretario Regionale UDC Sicilia

Massimiliano Crapa, Coordinatore Cittadino UDC Palermo

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