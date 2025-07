L’Unione di Centro, rappresentato in Sicilia dal Coordinatore Regionale On. Decio Terrana, comunica di aver già individuato i candidati al Consiglio Comunale per le prossime Amministrative di Palermo. Tra questi, comunicata la candidatura di Mariano Miceli, operatore 118 e OSS che ha lavorato nei vari Ospedali palermitani: Civico, Policlinico, Villa Sofia.

Mariano Miceli, cresciuto nell’azione cattolica della parrocchia di S.Ippolito ed iscritto nella confraternita di S.Rosalia, si presenta così: “Sono sposato da 38 anni con tre figli, due maschi e una femmina, devo riconoscenza alla mia famiglia per avermi insegnato i valori cristiani, l’importanza del lavoro, l’onestà e il valore della parola data, principi che ho quindi trasmesso ai miei figli. Sono stato molto legato a Monsignor Salvatore lo Monte che era il mio consigliere spirituale e maestro di vita. Mi candido per mettere a disposizione dell’Udc e della Città di Palermo il mio impegno, i miei principi ed i principi della dottrina sociale della Chiesa.”





Attivo nel Sociale, sposando varie attività di volontariato, Miceli si occupa di portare la sua professione di Oss alle persone bisognose recandosi al loro domicilio. E’ anche membro dell’ordine dei Cavalieri Templari.

Molto soddisfatti il Coordinatore Provinciale Udc Palermo, Paolo Franzella, e Giuseppe Vizzolo, membro del coordinamento provinciale Udc Palermo, per l’igiene e prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro.

“Sono molto felice di accogliere nel nostro gruppo politico una persona come Mariano, che ha speso la propria vita al servizio del prossimo – trasmette l’On. Terrana – Miceli rappresenta una gran parte della nostra azione politica, che vuole riportare al centro l’uomo ed i suoi bisogni, seguendo i principi della dottrina sociale della Chiesa. Un uomo buono, sempre disponibile e sempre a disposizione del prossimo”.

Luogo: Comune di Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

