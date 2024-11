Fresco di stampa, uscito per Marsilio editori a fine settembre 2024, “La coscienze delle piante”, l’ultimo romanzo di Nikolai Prestia verrà presentato a Palermo sabato 09 novembre in un doppio appuntamento.

Il giovane autore di origini russe ed italiano d’adozione , che aveva esordito nel 2021 stregando il pubblico di lettori con il romanzo Dasvidania, incontrerà nella tarda mattinata del sabato, alle ore 11.00 presso l’Auletta dell’associazione R.U.M. (Rete Universitaria Mediterranea) di Ingegneria i giovani universitari e chiunque desideri partecipare per un confronto aperto e partecipato sul tema delle “pressioni sociali sui giovani e l’importanza del fallimento” proprio al centro del suo ultimo libro.

L’incontro, promosso e fortemente voluto dall’associazione culturale Liberi…i che da quattro anni organizza il Salìber Fest e dall’associazione universitaria R.U.M. e che vedrà in dialogo l’autore con il direttore artistico del festival letterario Salìber Fest, Filippo Triolo, sarà l’occasione per sensibilizzare su un tema così delicato come il dramma, mai ampiamente affrontato, dei suicidi scolastici e universitari. Per Triolo “non può esistere luogo più idoneo di un’università dove presentare il nuovo romanzo di Nikolai. Prima ancora che ai gruppi di lettura delle librerie, è ai giovani studenti che questo libro deve arrivare. Ai loro docenti e genitori. Lo dobbiamo ai tanti ragazzi che in questi anni nel nostro Paese, schiacciati da pressioni sociali, a volte da amori soffocanti, non hanno retto la paura del fallimento mettendo fine alle loro fragili vite”.

Non è casuale il luogo dell’incontro, la sede dell’associazione universitaria R.U.M. che un anno fa fu sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa di una socia, Alessia Lazzara, al ricordo della quale l’incontro sarà dedicato. Giuseppe Leone, presidente di R.U.M. – Scienze umane e del patrimonio culturale si dice a nome di tutta l’associazione “lieto di promuovere questo incontro e trattare tra giovani una tematica così importante che oggi più che mai colpisce il mondo giovanile e le realtà a noi vicine, le università, le scuole”.





“La coscienza delle piante” racconta la rabbia di vivere in un’epoca in cui il risultato vale più del percorso, e dove la velocità è l’unico parametro con il quale tutti, più o meno consapevolmente, giudichiamo il successo. Con una prosa fresca e immaginifica Nikolai Prestia mette in scena le ansie di Marco Prezzini– un giovane Zeno che vuole smettere di fumare e cerca di capire cosa sta accadendo al nostro futuro – raccontando il disagio giovanile e l’inevitabilità di essere schiacciati dalle aspettative e dall’amore altrui.





Al termine dell’incontro l’autore dedicherà e firmerà le copie dei presenti.





Prevista nel pomeriggio di sabato 09 novembre, alle ore 17.30 anche una presentazione all’enoteca letteraria Prospero, in via Marche 8. A conversare con lo scrittore Nikolai Prestia, Filippo Triolo e Riccardo Sapia.

Luogo: Auletta R.U.M. (Rete Universitaria Mediterranea) Ingegneria, Viale delle Scienze , PALERMO, PALERMO, SICILIA

