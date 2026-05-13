Il Sindaco Roberto Lagalla ed il Comandante dell’Esercito in Sicilia Ge- nerale B. Francesco Principe hanno confermato al Presidente Nazionale dell’Associazione AssoFante Gianni Stucchi, al Presidente della Federa- zione di Palermo Vincenzo Maria Maniaci ed al Direttore del Raduno Vincenzo Nuccio disponibilità e sostegno alla manifestazione che esprime rispetto della memoria e gratitudine del Paese verso coloro che hanno onorato ed onorano il servizio alla Patria.





I Fanti sono stati e sono l’essenza del sistema difensivo del Paese, a guardia delle frontiere, della libertà e della nostra democrazia.

La storia del Fante è la nostra storia: dalle trincee della Forra del Lupo, dal Carso alle Peace keeping, dal fango di Caporetto alle missioni in terre lontane ogni Fante ha con onore rappresentato il Paese, contribuendo con sacrificio all’unificazione.

Come di seguito riportato, gli eventi in programma prevedono incontri, sfilate, concerti e l’attivazione del nominativo speciale II9ANF da parte dei Radioamatori Associati Palermo che porteranno lo spirito del raduno sulle onde radio di tutto il mondo.

Luogo: Palazzo Palagonia , Via del 4 Aprile, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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