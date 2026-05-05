MediEdil Matchmaking Event 2026 è un appuntamento strategico dedicato all’internazionalizzazione e al networking nel settore dell’edilizia civile e industriale, e per le aziende partecipanti rappresenta un’importante occasione per avviare nuove collaborazioni.

Inserito tra le iniziative della Fiera Mediedil, dall’8 al 10 maggio 2026, l’evento offre alle imprese del sistema casa e lapideo, che hanno risposto al bando, concrete opportunità di sviluppo attraverso incontri B2B con operatori nazionali e internazionali.





Alla manifestazione parteciperà una qualificata delegazione delle Camere di Commercio del Marocco e degli Emirati Arabi Uniti, presente per tutta la durata dell’evento e coinvolta nelle sessioni di matchmaking con le aziende partecipanti.

Saranno inoltre presenti start-up innovative e spin-off del settore, che avranno a disposizione uno spazio espositivo e potranno partecipare agli incontri B2B, presentando i propri prodotti e servizi ai professionisti e alle delegazioni estere.

Le startup innovative, caratterizzate da alto contenuto tecnologico e forte potenziale di crescita, svolgono un ruolo chiave nello sviluppo economico, favorendo occupazione qualificata, competitività e innovazione.

MediEdil Matchmaking Event 2026 è un evento finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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