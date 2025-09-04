Nel quadro della Giornata di Mobilitazione Nazionale, indetta dalla Global Sumud Flotilla per il 4 Settembre, si terrà per le vie di Palermo un corteo, con le modalità di “passeggiata rumorosa” contro il genocidio dei Palestinesi ad opera del governo israeliano e degli altri governi complici, e in supporto alla Global Sumud Flottilla, in viaggio per portare aiuto umanitario in solidarietà alla popolazione di Gaza.





Si procederà secondo il seguente percorso:

– Partenza alle 17,30 da piazza Bologni

– Corteo, passeggiata rumorosa per tutto il corso Vittorio Emanuele e conclusione alla Cala presso il Lungomare Sergio Albeggiani, nello slargo prospiciente e frontale alla sede della Capitaneria di porto.

Qui a partire dalle 19 si terranno interventi parlati e performance artistico-musicali.

Presidio Permanente Palermo per la Palestina

Rete Palermitana Solidale con la Palestina

Luogo: Piazza Bologni , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.