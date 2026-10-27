È stato presentato sabato 24 ottobre, al Parco di Villa Filippina di Palermo, SolaMente. Come la mente si difende quando è troppo sola, il libro d’esordio di Graziella Graci, che ha scelto lo pseudonimo di Elena Solamente per la sua prima pubblicazione con la casa editrice Kimerik.

La presentazione, che ha registrato una numerosa partecipazione di pubblico, ha alternato il dialogo con l’autrice a interpretazioni teatrali, contributi musicali e interventi dedicati ai temi affrontati nel volume.

Teatro, musica e interventi durante la presentazione

A dare voce ad alcuni passaggi dell’opera sono state Daniela Vasta e Clara Genova, insieme alla regista e attrice Chiara Torricelli. Veronica Gioè ha contribuito alla serata con brani musicali e un video legati al racconto.

L’incontro è stato moderato dal poeta e scrittore Salvatore Mezzopane, che ha dialogato con l’autrice. Sono intervenuti anche Susanna Liga, presidente FIDAPA, la psicologa Simona Vitellaro e Giuseppe Tripoli, consigliere della Città Metropolitana di Palermo.





Un racconto autobiografico tra memoria e crescita personale

SolaMente racconta il percorso di Elena, una donna adulta che ripercorre alcune esperienze del passato cercando di comprenderle attraverso la consapevolezza acquisita nel tempo.

Il libro, in parte autobiografico, affronta la solitudine emotiva, i meccanismi di difesa della mente e il rapporto con i propri ricordi. Al centro della narrazione c’è la possibilità di riconoscere e accettare le esperienze vissute senza rimanerne condizionati, trasformando la conoscenza di sé in un’occasione di crescita personale.

Per Graziella Graci, la presentazione di Villa Filippina ha segnato il primo incontro con il pubblico come autrice. La serata ha offerto anche un’occasione di confronto sui temi del libro, attraverso il contributo degli ospiti e le interpretazioni artistiche che hanno accompagnato la lettura.

Il volume SolaMente. Come la mente si difende quando è troppo sola, pubblicato da Kimerik, è disponibile anche su Amazon:

Luogo: Villa Filippina, Piazza San Francesco di Paola, Palermo, 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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