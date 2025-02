Sono state prorogate fino al prossimo 31 dicembre le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico dei dehors. Lo ha deciso la Giunta comunale su proposta dell’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti.

“Questo provvedimento – ha commentato Forzinetti – servirà per dare continuità e supporto alle attività economiche ed all’intero settore della ristorazione e del commercio locale. Si tratta di un segnale importante per gli imprenditori che operano nella nostra città. Abbiamo lavorato per fornire una soluzione concreta a un settore che rappresenta un motore economico e sociale per Palermo. Questa proroga consente alle attività di programmare il proprio lavoro con maggiore stabilità e di continuare a offrire servizi ai cittadini e ai turisti nel rispetto delle normative vigenti”.

La proroga è destinata alle attività di ristoro all’aperto che hanno “la documentazione di concessione di suolo pubblico scaduta” o aventi “scadenze legate alla normativa nazionale in ambito di “emergenza Covid”, ovvero non ancora formalmente autorizzate ma già prodotte”.

La richiesta di proroga dovrà essere inviata al Suap insieme al pagamento del Canone unico patrimoniale relativo all’anno 2025, dovendo essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti, oltre ai versamenti dei diritti istruttori e di segreteria previsti alla data della presentazione dell’istanza.

La delibera approvata indica anche che entro il 30 giugno gli operatori economici interessati dovranno presentare “una nuova istanza, con le modalità ordinarie o semplificate (ove ne ricorrano i presupposti), il cui nuovo provvedimento autorizzativo avrà decorrenza dalla cessazione del periodo di proroga”.

“Ci preme molto – conclude Forzinetti – migliorare il percorso di una regolamentazione chiara e condivisa che permetta di bilanciare le esigenze degli operatori economici con quelle del decoro urbano e della vivibilità cittadina. Semplificare i procedimenti amministrativi e favorire lo sviluppo economico senza sacrificare la qualità degli spazi pubblici è il nostro obiettivo. Grazie alla collaborazione con gli uffici comunali, stiamo lavorando per rendere il sistema di concessioni di suolo pubblico sempre più efficiente”.

