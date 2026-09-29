Nata a Palermo nel 2016 attorno a Cotti in Fragranza, oggi la cooperativa è il braccio operativo della Fondazione Don Calabria per i progetti di impresa sociale e inserimento socio-lavorativo

Dieci anni fa tutto è cominciato dentro il carcere minorile Malaspina di Palermo, con un laboratorio di prodotti da forno e un’idea precisa: trasformare il lavoro in uno strumento concreto di crescita, autonomia e reinserimento. Nel 2016 nasce così la cooperativa sociale Rigenerazioni, per gestire il progetto Cotti in Fragranza, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Penale per i Minorenni, Opera Don Calabria, Associazione Nazionale Magistrati e Fondazione San Zeno.





Da allora, il progetto è cresciuto oltre le mura dell’istituto penale. Nel 2018 viene avviato un secondo nucleo operativo a Casa San Francesco, dove alle attività legate alla produzione si affiancano il catering, la preparazione di cibi freschi e altri servizi. Nel 2019 nasce Al Fresco, il giardino bistrot nel centro storico di Palermo. Negli anni successivi, arrivano nuovi progetti dedicati alla formazione, all’agricoltura sociale, all’accoglienza e all’inserimento lavorativo, costruendo una rete che mette in relazione sistema penitenziario, imprese, istituzioni e territorio.

Oggi Rigenerazioni è il braccio operativo della Fondazione Don Calabria per il Sociale per i progetti di impresa sociale e inserimento socio-lavorativo e porta avanti percorsi rivolti a persone a rischio di marginalità, con particolare attenzione a giovani e persone coinvolte nel circuito penale. Cotti in Fragranza, Al Fresco, Casa San Francesco e la Fattoria didattica e sociale Sant’Onofrio sono alcune delle realtà attraverso cui questo lavoro prende forma. L’obiettivo resta quello con cui la cooperativa è nata: non limitarsi all’assistenza, ma costruire attraverso formazione, lavoro e relazioni concrete possibilità di autonomia e di futuro.





Per celebrare il decennale sono stati organizzati due momenti di riflessione e restituzione. Il primo si terrà giovedì 1 ottobre all’interno dell’IPM Malaspina di Palermo, il luogo in cui questa storia ha avuto inizio: un appuntamento istituzionale dedicato all’esperienza della Cooperativa all’interno dell’Istituto e al ruolo che lavoro, formazione e impresa possono assumere nei percorsi di crescita e autonomia dei giovani dell’area penale. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 2 ottobre, alle ore 16.30, a Casa San Francesco: un incontro con partner e stakeholder per allargare lo sguardo, rileggere il percorso compiuto in questi dieci anni e metterlo in dialogo con alcune delle questioni centrali che riguardano oggi inclusione, lavoro e autonomia. L’incontro del 2 ottobre a Casa San Francesco è aperto alla stampa.





«Dieci anni fa Rigenerazioni nasceva da un’esperienza molto concreta, dentro l’IPM Malaspina, e dalla convinzione che il lavoro potesse essere uno strumento reale di autonomia e di cambiamento – afferma Alessandro Padovani, presidente della Cooperativa Sociale Rigenerazioni Onlus -. In questi anni siamo cresciuti senza perdere quel punto di partenza». «Cotti in Fragranza nasce nel 2016 dentro l’Istituto Penale per i Minorenni Malaspina, con l’obiettivo di costruire percorsi formativi e lavorativi capaci di proseguire anche fuori dal carcere – racconta Nadia Lodato, socia fondatrice della Cooperativa Rigenerazioni Onlus -. In questi dieci anni abbiamo costruito un ponte tra carcere, comunità e imprese, perché accompagnare le persone verso una piena autonomia significa restituire opportunità e diritti di cittadinanza. Attraverso Cotti in Fragranza, Casa San Francesco e progetti come Svolta all’Albergheria e Jail to Job, abbiamo preso in carico circa 500 persone, supportandole nella costruzione di percorsi di autonomia lavorativa, anche attraverso tirocini e inserimenti nel mondo del lavoro. Attorno ai nostri progetti c’è circolarità, professionalità, generosità e umanità: è questa rete che ci permette di riconoscere, prima del reato, la persona, le sue competenze e le sue possibilità.»





«In questi dieci anni la centralità è sempre stata quella dei giovani e dei loro percorsi – sottolinea Lucia Lauro, socia fondatrice della Cooperativa Rigenerazioni Onlus -. Casa San Francesco nasce proprio dall’esigenza di continuare ad accompagnarli fuori dall’istituto penale, in una fase decisiva per la costruzione della loro autonomia. Il 77% dei giovani che seguiamo completa positivamente i percorsi di autonomia e inserimento socio-lavorativo. Oggi questo modello continua a crescere: da Palermo è arrivato a Casal di Principe dove lo scorso anno è stato aperto un altro laboratorio Cotti in Fragranza e presto a Ferrara con un bar bistrot, costruendo nuove opportunità per giovani a rischio di marginalità.»

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