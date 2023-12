Organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas Sicilia

Ricchi di spunti di elevato interesse gli interventi dei diversi relatori intervenuti al convegno informativo svoltosi sabato scorso nella Sala Rossa “Pio La Torre” sede dell’Assemblea Regionale Siciliana al Palazzo dei Normanni in piazza del Parlamento a Palermo sul tema “Riforma dell’ordinamento sportivo”.

“Il lavoro nello sport e gli adempimenti statutari e fiscali degli enti sportivi” il sottotitolo dell’incontro organizzato dalla Libertas Sicilia in seguito ai correttivi della Riforma dello Sport, pubblicati in tema di enti e lavoratori sportivi.

Il convegno informativo si è aperto con i saluti istituzionali del deputato questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, il quale ha riferito che «Questa riforma deve condurci a fare delle approfondite riflessioni al fine di salvaguardare tutti i diritti degli sportivi e delle associazioni che ci lavorano alacremente con impegno e dedizione».

All’intervento di Vincenzo Figuccia hanno fatto seguito quelli del gius-commercialista e revisore legale dei conti, Victor Di Maria e quello del professore associato di Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale dell’Università di Roma “La Sapienza”, Fabrizio Proietti.

Sono, inoltre, intervenuti: l’ex assessorato al Turismo, Sport e impianti sportivi e Politiche giovanili al Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, recentemente chiamata a svolgere un importante ruolo al Ministero del Lavoro; Vittorio Virzì, presidente associazione medici sportivi Palermo e Nelli Scilabra, consigliere nazionale AIGA (Associazione italiana giovani avvocati).

Ha moderato e poi chiuso i lavori il presidente Libertas Sicilia nonché consulente Sport e all’attività sportiva all’ARS Giuseppe Mangano che ha riferito come «il complesso argomento relativo alla riforma dello sport, entrata in vigore lo scorso 1° luglio, necessiti di ulteriori approfondimenti che cercheremo di chiarire in una serie di altri incontri, già dall’inizio del prossimo anno. Nel primo dei quali proveremo ad invitare autorevoli rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per ottenere ulteriori chiarimenti relativi ai diversi quanto delicati quesiti trattati nel corso del convegno».

Appuntamento, quindi, all’anno prossimo con il secondo convegno informativo sul tema “Il lavoro nello sport e gli adempimenti statutari e fiscali degli enti sportivi” per il quale la Libertas Sicilia si sta prodigando al fine di chiarire ad enti e lavoratori sportivi le novità inserite nella Riforma dello Sport.

Luogo: Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

