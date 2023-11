Santi Bellomare è il segretario provinciale della Democrazia Cristiana a Palermo. L’elezione è avvenuta, questa mattina, durante il Congresso provinciale della DC, che si è svolto a villa Palagonia a Bagheria. Presenti il segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro; il segretario regionale, Stefano Cirillo; l’assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano; il capogruppo della DC all’Ars, Carmelo Pace; l’europarlamentare, Francesca Donato.

Al termine del Congresso, sono stati eletti tutti gli organi della provincia di Palermo: segretario Santi Bellomare; presidente Maurizio Lo Galbo; vice segretari Giuseppe Firrarello, Stefania Vara e Pietro Garonna; vice presidente Vincenzo Minafò, Roberta Pecoraro e Gaetano Di Gregorio; segretario organizzativo Viviana Raja. Eletti anche il responsabile provinciale Enti locali Mauro Lo Baido e Donne e Pari opportunità Giusi Provino. Il capo della segreteria politica provinciale è Mariano Capitummino.

“Questa è stata una nuova bella giornata di democrazia, che è l’essenza fondamentale del nostro impegno politico – dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro -. Faccio gli auguri di buon lavoro a Santi Bellomare e a tutti i componenti della segreteria provinciale, con la consapevolezza che i nuovi eletti lavoreranno ascoltando le esigenze del territorio e dando risposte alle richieste che giungono dai cittadini”.

“Accetto l’incarico di segretario provinciale con orgoglio e profonda gratitudine verso il nostro segretario nazionale Totò Cuffaro che è riuscito a rifare la Democrazia Cristiana, partito che è tornato ad essere patrimonio di tutti i moderati e non solo di quelli siciliani – dichiara Santi Bellomare -. Oggi abbiamo scritto un’altra bella pagina della nostra storia, siamo tra i pochi partiti che celebrano i congressi per eleggere la propria classe dirigente perché crediamo che la democrazia non sia solo un messaggio da evocare quando fa comodo, ma da praticare come regola abituale nei comportamenti tra i cittadini”.

Durante la giornata è stata anche eletta la segreteria cittadina di Bagheria: segretario Ezio Di Liberto; vicesegretario Maria Grazia Lo Cascio; presidente Paolo Carollo; segretario organizzativo Antonio Giacalone; coordinatore collegio Bagheria Sergio Cannizzaro; responsabile donne Piera Provenzano; responsabile Sport Domenico Prestigiacomo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.