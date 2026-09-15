Una notte di violenza nel quartiere Falsomiele a Palermo, dove una sassaiola contro la Polizia ha provocato il ferimento di otto agenti, costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Danneggiate anche alcune volanti intervenute sul posto.

Secondo quanto ricostruito, la tensione sarebbe esplosa nella notte tra domenica e lunedì durante un controllo di polizia, quando alcuni residenti sarebbero scesi in strada per ostacolare gli agenti e proteggere le persone fermate.

“Quanto accaduto a Falsomiele è di una gravità inaudita – dichiara Claudio Marchesini, segretario territoriale responsabile dell’UGL Palermo –. È impensabile che possa verificarsi un attacco di questa natura contro le Forze dell’Ordine. Esprimiamo piena solidarietà alla Polizia di Stato e chiediamo che vengano accertate responsabilità e modalità dell’accaduto”.





Sulla vicenda interviene anche Gaetano Giordano, segretario generale del S.I.Lav. – Sindacato Italiano Lavoratori: “Siamo di fronte a una deriva sociale gravissima. Episodi analoghi si sono verificati ciclicamente anche in altri quartieri. È necessario fermare questa escalation con pene certe ed esemplari. Solidarietà agli agenti coinvolti”.

L’episodio riaccende così per i sindacati UGL e S.I.Lav. i riflettori sulla sicurezza nei quartieri periferici di Palermo e sulla necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate alle Forze dell’Ordine.

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