Dopo le molteplici richieste e segnalazioni presentate dal sottoscritto, nei mesi scorsi, sulla situazione dell’illuminazione presso scalo nuovo Arenella, mi arriva, finalmente, un aggiornamento ufficiale da parte dell’Autorità di Sistema Portuale.

Con una nota del 22 settembre 2026, l’Autorità ha riscontrato la mia ultima richiesta, prot. n. 43569 del 18/09/2026, fornendo un quadro preciso sullo stato dell’impianto. La risposta chiarisce innanzitutto un aspetto importante: “i lavori di sistemazione, ripristino e adeguamento tecnico dell’impianto di illuminazione a servizio del nuovo scalo dell’Arenella sono stati già interamente eseguiti a cura di questa Autorità di Sistema Portuale”.

Pertanto, gli interventi necessari sull’impianto risultano già completati. Il passaggio ancora necessario riguarda invece l’attivazione della fornitura di energia elettrica.





L’Autorità comunica infatti che “i competenti uffici hanno già provveduto a inoltrare al gestore della rete elettrica formale richiesta per l’installazione del misuratore di energia (contatore)”.



Un sopralluogo tecnico è già stato effettuato: “in data 14/09/2026 i tecnici di E-Distribuzione hanno effettuato il sopralluogo tecnico propedeutico all’installazione del suddetto contatore”.





Sulla base degli esiti del sopralluogo e delle tempistiche tecniche indicate dal gestore, l’Autorità prevede quindi che “l’attivazione della fornitura di energia elettrica e la conseguente messa in esercizio definitiva dell’impianto avverrà entro la metà del mese di ottobre”.È un aggiornamento che considero importante perché consente di fare chiarezza sul percorso seguito e sullo stato effettivo dell’intervento. Da mesi ho posto all’attenzione degli enti competenti il problema della mancanza di illuminazione nell’area del nuovo scalo dell’Arenella, chiedendo risposte e soprattutto una soluzione concreta.

Oggi abbiamo una risposta ufficiale: l’impianto è stato sistemato e i lavori sono stati completati; è in corso l’ultimo passaggio tecnico necessario per renderlo operativo, con l’attivazione prevista entro metà ottobre.



NATALE PUMA CONSIGLIERE COMUNALE DI PALERMO Sud Chiama Nord

Luogo: ARENELLA, SCALO NUOVO , PALERMO, SICILIA

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