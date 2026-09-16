“In questi giorni a Palermo le scuole hanno riaperto le loro porte. Ma non per i bambini e le bambine del Borgo Vecchio, che ancora oggi non possono usufruire dell’ex asilo Alessandra Parisi”.

Lo dichiara il Consigliere dell’Ottava Circoscrizione del Partito Democratico, Emanuele Maria Marino, intervenendo sulla situazione dell’ex asilo di via Principe di Scordia, chiuso da anni e ancora in attesa dell’avvio dei lavori.





La vicenda è resa ancora più grave dai ritardi accumulati sul finanziamento originariamente previsto nell’ambito del PNRR. Il Comune, per evitare di perdere definitivamente l’intervento, ha dovuto reperire 500 mila euro dall’avanzo vincolato del Fondo di Solidarietà Comunale, a seguito della perdita del finanziamento europeo.

“Il Borgo Vecchio non può continuare ad aspettare senza una data certa – prosegue Marino –. Chiedo nuovamente all’Amministrazione comunale di rendere pubblico un cronoprogramma chiaro e vincolante, indicando quando inizieranno concretamente i lavori e quando l’asilo potrà finalmente essere restituito alle famiglie”.

“L’ex asilo Parisi non è soltanto un edificio da ristrutturare – conclude il Consigliere – ma un servizio educativo che manca da troppo tempo a un intero quartiere. I bambini e le bambine del Borgo Vecchio hanno gli stessi diritti degli altri bambini della città: ora servono tempi certi e fatti concreti”.

Luogo: Ex asilo Alessandra Parisi, via Principe di Scordia, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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