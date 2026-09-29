Palermo conquista il secondo posto al Kid Pass Tourism Award, il premio dedicato alle destinazioni italiane che propongono esperienze e servizi rivolti a bambini e famiglie. A rappresentare Palermo-Sicilia è stata la cooperativa MiniMuPa, che oggi ad Assisi, nell’ambito del World Tourism Event, è salita sul secondo gradino del podio tra 16 destinazioni partecipanti.

Un risultato che porta Palermo sul podio nazionale del turismo family accanto a territori come Trentino e Friuli, da tempo attivi nell’offerta di servizi e proposte dedicate alle famiglie.

La candidatura Palermo-Sicilia ha totalizzato 735 punti, di cui 731 ottenuti attraverso il voto social, mentre la valutazione della giuria tecnica è stata pari a 4,31. La componente esperienziale del progetto MiniMuPa ha ottenuto il massimo dei voti dalla giuria tecnica. Tra gli elementi evidenziati anche l’ampia partecipazione del pubblico attraverso i social.





Nelle motivazioni, la giuria ha sottolineato la capacità del progetto di favorire la relazione e la condivisione tra generazioni e la sua aderenza ai principi e alle linee guida di Kid Pass Tourism. Sono stati inoltre riconosciuti il livello raggiunto sul piano del benessere generato, la cura e la qualità dei servizi offerti e la capacità di unire valore formativo e gradimento del pubblico.

«Siamo molto felici di questo risultato – dice Giana Di Lorenzo, presidente di MiniMuPa – perché è un riconoscimento al lavoro che portiamo avanti per far vivere Palermo ai bambini e alle famiglie attraverso l’esperienza, la scoperta e la partecipazione. Il massimo dei voti alla componente esperienziale e il grande coinvolgimento del pubblico ci confermano che questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere per raccontare il nostro territorio».





MiniMuPa è una cooperativa nata a Palermo e con sede nel cuore della Kalsa, impegnata nell’avvicinare bambini e famiglie alla storia, all’arte e alla cultura della città e della Sicilia attraverso esperienze interattive, attività e percorsi dedicati. La proposta mette insieme apprendimento e gioco e punta a trasformare la scoperta del patrimonio culturale in un’esperienza condivisa tra generazioni.

«Questo riconoscimento racconta una Palermo che ci sta particolarmente a cuore: – dice Antonio Rini, assessore alla Cultura del Comune di Palermo – una città che non si limita a mostrare il proprio patrimonio, ma vuole farlo vivere. MiniMuPa ha avuto il merito di guardare Palermo all’altezza degli occhi di un bambino, trasformando storia, arte e identità in scoperta, gioco e relazione tra generazioni. Il massimo punteggio ottenuto sulla componente esperienziale è forse il dato più significativo: la cultura lascia davvero un segno quando smette di essere soltanto qualcosa da osservare e diventa qualcosa da vivere e ricordare. Essere sul podio nazionale del turismo family significa anche questo: rendere Palermo una città nella quale la meraviglia non ha età. Perché una città che sa farsi scoprire dai bambini è una città che ha già cominciato a costruire il proprio futuro».

Con il secondo posto al Kid Pass Tourism Award, la candidatura Palermo-Sicilia porta dunque la città sul podio nazionale del turismo family, riconoscendo il lavoro di una realtà palermitana che negli anni ha costruito la propria proposta attorno a bambini, famiglie e territorio.

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