Sabato 20 e domenica 21 maggio i purosangue arabi tornano a sfidarsi nella nuova edizione del concorso Palermo Arabian Horses Cup – International C Show ECAHO, che si svolgerà al Centro ippico Chirone. Organizzato dall’associazione Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice presieduta da Antonio Culcasi, il concorso prevede varie classi di gara, suddivise per età e sesso, con puledre e puledri, stalloni e fattrici. Guidati dai loro handler, i cavalli si sfideranno sostenendo varie prove di morfologia.

“Questo concorso, che organizziamo dal 2016 – dichiara Antonio Culcasi – ha una tradizione importante nel settore dell’equitazione e sarà ancora una volta una vetrina prestigiosa per i tanti concorrenti iscritti, provenienti dai più importanti allevamenti e centri di addestramento siciliani e italiani. Per questo ringrazio anche l’Anica per il suo sostegno e fiducia”.

La struttura equestre di Partanna Mondello, nelle due giornate del concorso, ospiterà anche un village dedicato al mondo equestre e non solo. L’ingresso sarà libero.

