Domenica 28 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso lo Stadio Comunale “Velodromo” di Palermo, si svolgerà la XII edizione del Memorial “Melvin Fair Play”, l’appuntamento sportivo dedicato alla memoria di Angelo Melvin, giovane studente prematuramente scomparso, che continua a vivere nel ricordo della sua famiglia, dei suoi amici e di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e sportivo.

Angelo Melvin, nato a Palermo il 5 luglio 1993, frequentava il III anno della Facoltà di Giurisprudenza ed era un grande appassionato di calcio. Giocava nella squadra universitaria della facoltà di Giurisprudenza. Suoi tratti distintivi: entusiasmo, spirito di squadra, correttezza e rispetto, tutti valori che incarnava dentro e fuori dal campo.





Per onorare la sua memoria, ogni anno la famiglia organizza una giornata all’insegna dello sport e della condivisione, trasformando il ricordo in un momento di incontro e partecipazione collettiva.

Saranno quattro le squadre che prenderanno parte all’edizione 2026: Amici di Melvin OPI Infermieri – Palermo – Equilibra Running Team Palermo -Medici della Prima e Seconda Rianimazione dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’iniziativa non rappresenta solo un evento sportivo, ma è anche un’occasione per promuovere i valori del fair play, dell’amicizia e della solidarietà, principi che hanno caratterizzato la vita di Angelo Melvin e che continuano a ispirare tutti coloro i quali partecipano alla manifestazione.





“A nome mio e della mia famiglia desidero ringraziare tutti coloro che, anno dopo anno, contribuiscono alla realizzazione di questo Memorial e continuano a mantenere vivo il ricordo di nostro figlio Angelo Melvin”, dichiara Rajendra, padre di Angelo e promotore dell’iniziativa insieme alla famiglia.

La famiglia Bitrayya rinnova l’invito a cittadini, amici, associazioni e appassionati di sport a partecipare alla manifestazione e a condividere una mattinata di sport e memoria.

L’appuntamento è, dunque, domenica 28 giugno presso lo Stadio Comunale Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo. Ritrovo delle squadre alle ore 8.00 negli spogliatoi. Inizio delle attività alle ore 8.30.

Luogo: Stadio Comunale Velodromo di Palermo, Via Giuseppe Lanza di Scalea, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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