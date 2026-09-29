Oggi, martedì 29 settembre a Villa Niscemi un talk dedicato alla Consensus tra quattro strutture sanitarie palermitane per la presa in carico dei pazienti con tumore del polmone.

Una rete tra quattro strutture sanitarie palermitane per condividere competenze e percorsi nella presa in carico dei pazienti con tumore del polmone.

È l’esperienza della “Consensus di area metropolitana di Palermo”, al centro del talk “Insieme per il paziente: a Palermo percorsi ottimizzati per la cura del tumore al polmone”, in programma oggi, alle ore 17.30, a Villa Niscemi, a Palermo.





Protagoniste della Consensus sono A.O.U. Policlinico “Paolo Giaccone”, ARNAS Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli, Casa di Cura La Maddalena e A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, impegnate in un percorso condiviso che mette in rete professionalità e competenze delle diverse strutture, puntando sulla multidisciplinarietà e sull’uniformità del percorso di cura, per garantire tempestività diagnostica, equità di accesso, appropriatezza e personalizzazione delle cure e continuità assistenziale.

Il talk di Villa Niscemi sarà l’occasione per dare risalto a questa esperienza di collaborazione già in essere, raccontarne il valore e aprire un confronto sulle prospettive della rete e sulle sfide legate alla cura del tumore del polmone.

Al confronto prenderanno parte clinici e pazienti, per affiancare alla prospettiva degli specialisti anche l’esperienza di chi vive direttamente il percorso di cura.

L’evento è stato organizzato da Ad Astra Srl con il contributo non condizionante di Roche.

Luogo: VILLA NISCEMI, , Piazza dei Quartieri, 2, 90146 Palermo PA, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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