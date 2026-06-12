La Segreteria Comunale UDC di Palermo esprime solidarietà al ristorante Ulisse e annuncia iniziative di sostegno a Segreteria Comunale dell’UDC di Palermo desidera esprimere la più sentita solidarietà al ristorante Ulisse, situato in Piazza Rossi 45, recentemente vittima di un grave attentato incendiario, nonché di atti di violenza e minacce estorsive.





Una delegazione della Segreteria cittadina dell’UDC ha voluto manifestare, con la propria presenza, vicinanza e sostegno ai titolari del locale, sottolineando l’impegno del partito nel difendere le attività commerciali oneste e radicate nella nostra comunità, spesso esposte a rischi e intimidazioni ingiustificabili.

La Segreteria Comunale UDC condanna fermamente tali atti, che colpiscono non solo un’attività lavorativa, ma l’intera città di Palermo, che si riconosce nei valori di legalità, rispetto e solidarietà.

A tal proposito, la Segreteria Comunale UDC organizzerà nei prossimi giorni dei gazebo per la raccolta firme, con l’obiettivo di sollecitare le autorità competenti a prendere le necessarie misure di sicurezza, affinché episodi simili non si ripetano.





Invitiamo le istituzioni a intervenire con tempestività e determinazione per assicurare giustizia e sicurezza per tutti i cittadini e le attività commerciali.

La Segreteria Comunale UDC di Palermo ribadisce il proprio impegno a lavorare per una città più sicura, solidale e rispettosa dei diritti di tutti.

Per ulteriori informazioni:

Segreteria Comunale UDC Palermo – Responsabile cittadino, Massimiliano Crapa

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