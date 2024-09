“Con l’approvazione della maxi variazione di bilancio, il Consiglio comunale ha approvato anche l’appostamento di ingenti risorse extra comunali che andranno a finanziare opere pubbliche importanti per la città, tra queste la rigenerazione urbana di Piazza Tommaso Natale”. Ne danno notizia il capogruppo della DC al Comune di Palermo Domenico Bonanno e la consigliera e collega di gruppo Viviana Raja.

“Esprimiamo grande apprezzamento per il via libera agli oltre 2,5 milioni di euro – continuano i due consiglieri – finanziati attraverso il PN Metro Plus, con i quali l’amministrazione dara vita ad un progetto ambizioso che trasformerà questa parte importante di città: non soltanto strade, marciapiedi e una nuova area parcheggio ma un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana che prevede la realizzazione di un nuovo giardino pubblico, di un parco attrezzato, di una zona relax con panchine e sedute e di un percorso ciclabile. Opere che renderanno vivibile 365 giorni l’anno la piazza, daranno servizi ai cittadini e miglioreranno anche la viabilità.”

“Da mesi lavoriamo, in sinergia con il vice Presidente della settimana circoscrizione Fabio Costantino, per dare decoro e tenere accesi i riflettori su questa borgata importante spesso però troppo dimenticata – concludono Bonanno e Raja. Ringraziamo il Sindaco Roberto Lagalla e l’Assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando per aver accolto le nostre richieste di attenzione e per aver dato seguito ai sopralluoghi, alle numerose richieste e agli atti di indirizzo approvati in consiglio comunale. Tutto ciò cambierà faccia ad un quartiere e migliorerà la qualità della vita a decine di migliaia di cittadini.”

Sulla vicenda interviene anche il Vice Presidente della VII circoscrizione e coordinatore cittadino vicario della DC Fabio Costantino: “L’appostamento delle risorse necessarie a dare il via al progetto di riqualificazione della Piazza di Tommaso Natale mi riempie di orgoglio e di emozione. Da quasi vent’anni, nella qualità di consigliere della settima circoscrizione, lavoro per tenere alta l’attenzione su questo quartiere, anche con atti ufficiali approvati in consiglio di circoscrizione, chiedendo alle varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo impegni concreti per la borgata, speranze e sogni che adesso sono diventati realtà. Un ringraziamento ai consiglieri comunali della DC Domenico Bonanno e Viviana Raja per l’impegno costante che ha portato a questo grande risultato. Un grazie” conclude Costantino “anche al Sindaco e all’Assessore ai lavori pubblici per aver colto le potenzialità di questa zona e per va aver mostrato sempre disponibilità accogliendo le istanze di chi vive il territorio dando il via ad un processo di riqualificazione atteso da troppo tempo.”

