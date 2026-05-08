Si svolgerà domenica 10 maggio alle 11, nella chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa 72/b, nel quartiere Pallavicino a Palermo, la cerimonia di presentazione del nuovo presbiterio, frutto del progetto di adeguamento funzionale e liturgico finanziato da Ancos, con la collaborazione di Confartigianato Palermo.

L’intervento, sviluppato su idea dell’ebanista Costantino Sparacio – che per l’occasione festeggerà i suoi primi 35 anni di attività – insieme all’architetto Giuseppe Benigno, è stato realizzato recuperando tecniche della tradizione artigiana e impreziosendo alcune opere con decorazioni in foglia oro, contribuendo a valorizzare uno spazio centrale per la comunità parrocchiale.





All’appuntamento sarà presente l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

«Ancos da sempre persegue una finalità sociale – dice il presidente di Ancos Palermo, Giusto Arnone – promuovendo il valore democratico della destinazione del 5 per mille alle associazioni del terzo settore, affinché possano sviluppare progetti concreti a beneficio della collettività. Questo intervento rappresenta un esempio tangibile di come le risorse possano essere restituite al territorio, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità, fede e tradizione».





Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo del 5 per mille destinato ad Ancos Palermo, confermando il ruolo nel sostenere iniziative di valore sociale, culturale e territoriale.

«Le mie sono trentacinque anni di mani che accarezzano il legno -v dice l’ebanista Costantino Sparacio – di scalpelli che diventano preghiera. E oggi, nella chiesa Maria SS. Addolorata di Pallavicino, quelle stesse mani consegnano un nuovo presbiterio. Per me è una grande soddisfazione realizzare questi arredi. Ringrazio i dirigenti di Ancos e Confartigianato Palermo, il parroco Don Emmanuele Di Peri e l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, per avermi dato ancora una volta la possibilità di esprimere la mia arte»

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