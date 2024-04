Taormina, 1° aprile 2024

Premessa

La storia e l’evoluzione di questa cittadina sono affascinanti. È interessante notare come l’attenzione sia passata dai grandi viaggiatori e dagli intellettuali del passato agli attuali problemi amministrativi ed economici, e le prospettive di un futuro, incerto?

Fatti:

L’avvento di Cateno De Luca sembrava promettente, ma le promesse di efficienza, pragmatismo e trasparenza non sono state mantenute.

La gestione finanziaria e le tante nomine, dagli esperti passando dai legali, per finire agli incarichi sono state dettate da interessi di parte, piuttosto che da una visione strategica sul futuro di Taormina.

La tutela del territorio, dei panorami e dei paesaggi, fondamentale per il futuro della città come la redazione del PUG (la cittadina ha un PRG scaduto da oltre un ventennio e in questo lasso di tempo le cose più sconvenienti sono state realizzata distruggendo territorio, panorami, vestigie e paesaggi).

La mancata regolamentazione del settore Commercio; esiste solo un piano realizzato negli anni ottanta, superato e non applicabile, ( attuali anche oggi, è possibile attingere ad alcune essenziali parti), la gestione del settore lasciata a libere interpretazioni; i risultati ben visibili!

La gestione del patrimonio, in generale che riguarda sia gli immobili tutti, nonché gli spazi da concedere ai P. E. lasciati un una specie di limbo inestricabile, anche il decoro urbano lascia a desiderare.

Se questi sono le risultanze di un solo anno di gestione, quali le prospettive per Taormina?

sarà possibile trovare una strada che ci porti verso una gestione attenta, responsabile e con visione per un futuro possibile!

La città trovi, al suo interno le capacità e ci sono, per condurci verso un futuro di prosperità senza depredare la città dei suoi valori e Memorie!

Pippo Manuli cittadino e repubblicano.





Luogo: Taormina, Palazzaccio Corso Umberto, 272, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.