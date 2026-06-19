Un nuovo episodio di inciviltà colpisce Piazza Tonnara. Alcune delle panchine che erano state riposizionate nei mesi scorsi, a seguito delle mie numerose segnalazioni e richieste avanzate per restituire ai cittadini uno spazio di aggregazione decoroso e funzionale, sono state nuovamente rubate da ignoti.

Il riposizionamento delle panchine aveva rappresentato una risposta concreta alle esigenze dei residenti, che da tempo lamentavano la loro assenza. Grazie alle richieste inoltrate agli uffici competenti, la piazza era tornata a offrire un luogo di sosta e socializzazione per anziani, famiglie e cittadini che quotidianamente frequentano l’area.





Il nuovo furto rischia però di compromettere il lavoro svolto e gli sforzi messi in campo per migliorare la vivibilità della piazza. Un gesto che non danneggia soltanto il patrimonio pubblico, ma colpisce direttamente l’intera comunità, privandola di beni destinati all’uso collettivo.

L’episodio ripropone il tema della tutela degli arredi urbani e della necessità di intensificare i controlli nelle aree pubbliche per contrastare furti e atti vandalici. Ogni intervento di ripristino comporta infatti costi a carico della collettività e richiede tempo e risorse che potrebbero essere destinate ad altri servizi.

I residenti chiedono adesso che si faccia piena luce sull’accaduto e che le panchine vengano nuovamente ripristinate, affinché Piazza Tonnara non venga privata ancora una volta di elementi essenziali per la sua fruizione e per la qualità della vita del quartiere.

Natale Puma Consigliere Comunale

Luogo: Palermo, Piazza tonnara , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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