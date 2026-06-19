Licata – Il Food Camp – Pozzo Gradiglia si è confermato un importante spazio di valorizzazione culturale e identitaria, trasformandosi per un giorno in un luogo dedicato alla memoria storica della civiltà mineraria siciliana.

Protagonista dell’evento è stato il Gruppo Teatrale Santa Barbara, che ha coinvolto il pubblico in un intenso percorso narrativo attraverso uno sketch ispirato alla vita dei minatori e alla nascita della Cappella di Santa Barbara, edificata nei pressi della miniera di Passarello. Un racconto capace di restituire il significato umano, sociale e spirituale di una comunità che ha segnato profondamente la storia del territorio.





L’iniziativa, inserita all’interno di un più ampio progetto artistico dedicato alla memoria delle miniere di zolfo, ha ripercorso una delle pagine più significative della Sicilia tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. In quel periodo, l’Isola divenne uno dei principali poli mondiali per l’estrazione dello zolfo, risorsa strategica per lo sviluppo industriale internazionale.

Accanto al valore economico di questa attività, l’evento ha posto l’attenzione sulle condizioni di vita e di lavoro dei minatori, evidenziando il sacrificio di migliaia di uomini e il dramma dei “carusi”, bambini impiegati nelle miniere in condizioni estremamente difficili. Attraverso il linguaggio del teatro e della narrazione, il pubblico ha potuto riflettere sul tema della dignità del lavoro, della tutela dei diritti e dell’importanza della memoria collettiva.





Il Food Camp – Pozzo Gradiglia si è così trasformato in un autentico laboratorio culturale, dove arte, storia e tradizioni locali hanno dialogato per restituire voce a una comunità che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo economico e sociale della Sicilia.

A conclusione dell’incontro, Tony Rocchetta Custode ha offerto ai partecipanti un simbolico pane cunzato, gesto dal forte valore evocativo che ha richiamato il legame tra il pane, alimento essenziale delle famiglie minerarie, e lo zolfo, elemento centrale nella storia economica dell’Isola.

L’evento ha rappresentato un significativo momento di condivisione e approfondimento culturale, confermando il ruolo del Food Camp – Pozzo Gradiglia come luogo di incontro tra passato e presente, capace di promuovere la conoscenza del patrimonio storico e umano del territorio.

Luogo: Via Cimabue , 15, LICATA, AGRIGENTO, SICILIA

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