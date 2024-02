“Buongiorno a tutti. Sono qui oggi per esprimere il mio più sincero ringraziamento ai fornai di Palermo per il loro gesto di generosità nei confronti dei ragazzi ospiti del collegio P. Giovani Semeria di San Martino delle Scale Nel 1978 . Quando ero bambino, ho avuto la fortuna di essere uno dei ragazzi che ha ricevuto uno dei loro doni, e il ricordo di quel momento rimarrà con me per sempre.

Il lavoro dei fornai non consiste solo nel preparare deliziosi dolci e pane fresco, ma anche nel diffondere calore e gentilezza nella comunità. Grazie al loro impegno e alla loro dedizione, hanno reso speciale il nostro giorno, riempiendo i nostri cuori di gioia e incoraggiandoci a credere nell’amore e nell’amicizia.

Il gesto dei fornai non è passato inosservato, e voglio ringraziarli di cuore per aver reso la nostra infanzia ancora più preziosa. Il loro lavoro non si limita solo a fornire pane e dolci, ma arricchisce le vite di coloro che li circondano. Grazie, fornai di Palermo, per aver reso il nostro mondo un posto migliore.”

Curatolo Leonardo





