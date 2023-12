Panettoni artigianali all’asta per raccogliere fondi destinati all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento “Gli ultimi giapponesi”, l’asta della solidarietà che nasce dalla volontà della Pasticceria artigianale Alfio Neri di supportare la sezione provinciale di Siracusa dell’AISM nella lotta quotidiana contro la sclerosi multipla.

A partire da oggi e fino al 30 dicembre sarà possibile presentare la propria offerta per aggiudicarsi uno dei tre panettoni artigianali preparati dal maestro pasticcere Massimo Neri: Tradizionale, Pistacchio e NerodiNeri. La novità di quest’anno, è che al NerodiNeri sarà anche accoppiata una bottiglia di Marsala della cantina Florio.

Per partecipare all’asta basterà presentare la propria offerta attraverso la pagina Facebook o il canale Instagram di AISM Siracusa.

“L’AISM conduce ogni giorno un’attività concreta e fondamentale per tante persone – ha detto il maestro pasticcere Franco Neri – e anche quest’anno abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo con quest’asta nata alcuni anni fa per gioco ma diventata nel tempo un appuntamento atteso che ha consentito di raccogliere fondi importanti per l’AISM. In tanti hanno scelto di partecipare a questa iniziativa che quest’anno, oltre ai tre panettoni artigianali vede in palio anche un altro prodotto d’eccellenza del nostro territorio”.

“L’asta della solidarietà è ormai un appuntamento consolidato – sono le parole di Alessandro Ricupero, presidente dell’AISM Siracusa – e la sezione provinciale dell’AISM si onora di questa collaborazione con Franco Neri. Partecipare all’asta è semplice e anche un piccolo contributo per noi è fondamentale perché ci consente di avviare attività concrete per le oltre 800 persone affette da sclerosi multipla in provincia di Siracusa. Noi ringraziamo Franco Neri e tutti coloro che partecipano all’iniziativa che con i fondi raccolti lo scorso anno ci ha consentito di finanziare il gruppo di auto aiuto per le persone con sclerosi multipla”.

L’Aism è l’unica organizzazione in Italia che si occupa di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla: la sezione di Siracusa garantisce servizi di informazione e orientamento, supporto psicologico, consulenza legale, trasporto assistito.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.