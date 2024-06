C’era anche il gonfalone della Regione siciliana alla tradizionale sfilata militare per la festa della Repubblica ai Fori Imperiali di Roma.

Schifani: “2 giugno simbolo di unità per tutti gli italiani”

“Il 2 giugno rappresenta il simbolo di unità e democrazia per tutti gli italiani ed è una data fondamentale nella storia del nostro Paese. Oggi deve essere anche un momento di riflessione e orgoglio e per questo non possiamo non ricordare il sacrificio e l’impegno di tanti uomini e donne che lottarono per un futuro migliore, contribuendo a costruire la Repubblica” dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in occasione della Festa della Repubblica.

Per l’occasione, la Regione Siciliana è stata presente alla tradizionale sfilata delle Forze armate ai Fori imperiali a Roma con una rappresentanza del suo Corpo forestale e il gonfalone.

Festa con alzabandiera e corone d’alloro anche a Palermo

Festa della Repubblica in piazza Vittorio Veneto, anche a Palermo. Il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore regionale Nunzia Albano hanno deposto una corona commemorativa al Monumento ai caduti.

Le celebrazioni per il 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica si sono svolte davanti alle delegazioni dell’esercito, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiere, vigili del fuoco e agenti della polizia penitenziaria e della municipale.

“Dobbiamo ricordare da dove veniamo – ha detto il prefetto Mariani – un Paese distrutto e che aveva conosciuto vent’anni di regime dittatoriale. Ma dobbiamo anche essere coscienti di cosa gli italiani sono in grado di fare. La Festa della Repubblica serve anche a dare fiducia. In particolare quest’anno il 2 giugno cade a pochi giorni da un importante appuntamento elettorale, non è retorico dire che arriva in una fase cruciale dal punto di vista internazionale, con grandi pericoli all’orizzonte. Certamente vanno sottolineati i valori europei di cui la guerra fu negazione”.