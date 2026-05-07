Lunedì 4 maggio, è stato presentato Sport X Event, festa dello sport in programma dal 23 maggio al 5 giugno 2026 a Pantelleria.

Al Circolo Velico Sferracavallo di Palermo, è stato presentato Sport X Event, due settimane in cui l’isola ospiterà eventi sportivi adatti a tutti, che mirano ad aumentare il turismo sportivo e mostrare un nuovo volto dell’isola di Pantelleria. Gli sport di questa edizione saranno 4, declinati in 8 discipline di corsa, ciclismo, Yoga e WingFoil che vedrà ospitata una tappa del Campionato Italiano.





Alla conferenza stampa erano presenti Andrea Franzoi, organizzatore dell’evento SportXEvent; Massimo Bonì, assessore del comune di Pantelleria; Giuseppe Tisci, presidente FIV Sicilia; Antonio Luigi Giacalone, direttore sportivo del circolo velico di Pantelleria; Francesco Capuzzo, campione mondiale di wingfoil.

Andrea Franzoi, organizzatore dell’evento SportXEvent “La Sicilia, e in particolare l’isola di Pantelleria, per me è uno dei posti più belli del mondo.” Franzoi entra poi nel dettaglio dell’evento “Quest’anno abbiamo aumentato le discipline da 4 a 8 tra ciclismo, corsa e si terrà anche la terza tappa del campionato italiano di wingfoil. Inoltre portiamo anche lo yoga a Pantelleria, un panorama perfetto per praticarlo, sui tetti dei damusi dell’isola”





Massimo Bonì, assessore comune di Pantelleria “Le isole minori siciliane si prestano molto agli sport estremi, e quest’anno grazie alle abbondanti piogge sarete accolti da colori stupendi, che stupiscono anche noi pantesi.” Bonì guarda anche al futuro: “Siamo convintamente pronti anche alle prossime edizioni.”

Giuseppe Tisci, presidente FIV Sicilia: “Siamo pronti ad accogliere la terza tappa del Campionato Italiano di wingfoil, luogo perfetto in quanto Pantelleria è l’isola del vento con 360 giorni certificati di vento”





Direttore sportivo circolo velico Pantelleria, Antonio Luigi Giacalone: “Siamo entusiasti di dare il nostro appoggio, in quanto crediamo nel wingfoil e nella vela moderna.”

Francesco Capuzzo, campione mondiale di wingfoil: “A Pantelleria si respira un’aria di casa” e aggiunge “spero che anche i miei colleghi vedano quello che ho visto io nell’isola”.





L’EVENTO:

La corsa si divide in tre discipline: Trail Running, Vertical Running e Ultramaratona di 50 km. Il Trail e il Vertical running, che si svolgeranno rispettivamente il 23-24 maggio e il 31 maggio, comprendono più itinerari sia per atleti agonisti, sia per chi vuole visitare l’isola su sentieri attrezzati. L’Ultramaratona, la prima di Pantelleria, si sviluppa in 50 km attorno all’isola in notturna, il giorno 1 giugno.

Le discipline ciclistiche comprendono Gravel, Mountain Bike e la novità di quest’anno, l’Urban Cross. Dal 23 maggio al 5 giugno saranno proposti ogni giorno nuovi percorsi di Gravel per tutti i livelli. L’Urban Cross e la Mountain Bike – Crono UpHill, si svolgeranno rispettivamente il 30 e il 31 maggio, in tracciati dedicati ad esperti.





Dal 29 al 31 maggio si svolgerà la terza tappa del Campionato Italiano di Wing Foil. Nei giorni precedenti, dal 25 al 29 maggio, sono previsti corsi gratuiti per chi vuole avvicinarsi alla disciplina.

Dal 30 maggio al 2 giugno, verranno organizzate due masterclass di Yoga al giorno tenute dall’insegnante Francesca Senette, in un ambiente perfetto fatto di equilibrio, benessere e connessione con la natura.

Per facilitare l’esperienza e vivere a pieno l’isola, SportXEvent, in collaborazione con Pantelleria Island e i principali albergatori dell’isola, propone pacchetti completi che comprendono volo e alloggio a prezzi agevolati.

Partner ufficiali dell’evento: Kayak, Mediolanum, Pasta Mancini, San Benedetto.

Testimonial:

Francesco Moser, ex ciclista su strada e pistard italiano, vincitore del mondiale su pista nel 1976 e del mondiale su strada nel 1977.

Davide Ghiotto, pattinatore di velocità su ghiaccio italiano, ha conquistato 4 medaglie d’oro ai Campionati mondiali di pattinaggio di velocità su distanza singola e un oro olimpico ai giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Luogo: Circolo Velico Sferracavallo, via Plauto, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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