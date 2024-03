Paolo Franzella 61 anni di San Giuseppe Jato, già consigliere comunale dal 2002 al 2012 ricoprendo la carica nei due mandati come presidente dell’Unione dei Comuni Monreale – Jetas, è stato nominato coordinatore provinciale dell’Udc, per la provincia di Palermo. La nomina è stata fatta dal coordinatore regionale Decio Terrana, su indicazione del Segretario Nazionale l’ On. Lorenzo Cesa, che augura al nuovo coordinatore provinciale “un proficuo lavoro affinché i principi del partito possano essere sempre più presenti e crescere sul territorio provinciale”.

La nomina di Franzella, che vanta già una lunga esperienza nel mondo sindacale e dell’ associazionismo di ispirazione cristiana mira a far crescere il partito organizzandolo localmente nelle diverse realtà territoriali. “Sono sicuro che lavoreremo in grande sinergia per far crescere l’ Udc – ha dichiarato il coordinatore regionale Decio Terrana – e auguro al dott. Franzella, dotato di passione politica e di spirito di iniziativa, un buon lavoro, l’ Udc è un partito in costante crescita su tutto il territorio regionale perché sta in mezzo alla gente cercando di dare risposte concrete ai loro bisogni “.

L’ Udc è impegnato in un capillare radicamento territoriale con la nomina di nuovi responsabili provinciali e locali. “Ringrazio il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il coordinatore regionale del partito Decio Terrana, per la fiducia che mi hanno dato – ha dichiarato Paolo Franzella – cercherò di strutturare il partito sul territorio iniziando con le imminenti elezioni amministrative dove cercheremo di essere presenti con uomini e donne che si ispirano ai valori dell’ Udc, è importante – continua Franzella – promuovere opportunità di sviluppo e di lavoro rivolte ai giovani e sostenere le politiche sociali con particolare riferimento nei confronti delle categorie più fragili”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.