Nuovo appuntamento con i live del PunkFunk. Sabato 25 gennaio, alle 22,30, sul palco del Record Shop e Music Bar di via Napoli 10 salirà Paolo Fuschi in compagnia di alcuni “special guests” tra cui Carmelo Drago, al basso, e Giorgio Bovì alla batteria. Il musicista, cantante e chitarrista tornerà a suonare “a casa”, nella sua Palermo, la città in cui è nato e dove la passione per la musica ha iniziato a prendere forma.









Sarà una serata in cui non mancheranno le sorprese, all’insegna del Blues, del Funk e del Soul. La musica di Paolo Fuschi è una vibrante fusione di questi stili, che riflette le sue radici siciliane e le ricche influenze culturali che ha abbracciato vivendo e suonando a Manchester e oltre. Conosciuto per la sua voce intensa e autentica e per il suo dinamico lavoro alla chitarra, crea brani che trasmettono sia emozione pura che groove irresistibili. In ognuno dei suoi progetti, Paolo affascina il pubblico con una presenza scenica travolgente e un legame genuino con la musica.









Ha già condiviso il palco con leggende come George Thorogood, Mud Morganfield, Cory Wong, Kyla Brox, Victor Brox, Dr. Feelgood, Cedric Burnside e molti altri, e continua a trasmettere la sua passione per la musica, non solo sul palco, ma anche con i suoi album. Le sue esibizioni dal vivo sono un’esperienza unica, in cui si intrecciano storie di amore, resilienza e sfide della vita, attraverso l’energia senza tempo del blues e del funk. Il live in programma sabato 25 gennaio, con ingresso gratuito, sarà l’occasione ideale per vivere in prima persona queste emozioni, naturalmente in pieno stile PunkFunk, con l’atmosfera giusta e godendosi uno degli ottimi cocktail, un calice di vino o una birra.





Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 25/01/2025

Data Fine: 25/01/2025

Ora: 22:30

Artista: Paolo Fuschi

Prezzo: 0.00

