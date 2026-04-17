La Dolcevita si fonde con la leggerezza parigina. Nasce “Carbonara & Champagne”, il nuovo album per Alman Music firmato da Papik e Kelly Joyce. Un lavoro che rilegge la tradizione francese anni Cinquanta e Sessanta attraverso sonorità lounge e nu-jazz, con un’impronta internazionale. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali al seguente link: https://bfan.link/carbonara-champagne.

«Un dialogo tra due immaginari europei», sintetizzano gli artisti. «Roma e Parigi, eleganza e ironia, memoria e contemporaneità».

Due mondi, un’unica visione sonora. Da una parte Nerio Poggi, in arte Papik, produttore e arrangiatore noto per progetti di successo come “Cocktail Martino”, “Cocktail Mina” e “Cocktail Sanremo”. Dall’altra Kelly Joyce, voce iconica della scena internazionale, diventata celebre con il brano “Vivre la vie” e recentemente sul podio del San Marino Song Contest.





Il risultato è un’operazione raffinata ma accessibile: classici della chanson rivisitati con arrangiamenti moderni e una forte identità stilistica. Tra boulevard e terrazze romane, l’album costruisce un immaginario cinematografico dove la Parigi d’epoca incontra la Roma della Dolcevita; lo spirito Yé-Yé si intreccia con jazz, soul e lounge; atmosfere rétro dialogano con sonorità contemporanee. Un gioco di contrasti che diventa cifra stilistica: Roma contro Parigi, Rimini contro Saint-Tropez.

Anticipato dai singoli “C’est si bon”, “Nouvelle Vague” e “Les feuilles mortes”, “Carbonara & Champagne” si presenta come un itinerario sonoro tra club vellutati, spiagge italiane e caffè parigini. Non solo un album, ma un’idea: un brindisi simbolico tra Italia e Francia, dove la nostalgia della grande chanson si rinnova nel groove contemporaneo. Un progetto che guarda al passato senza restare indietro, parlando a un pubblico trasversale, tra appassionati di jazz, pop sofisticato e cultura europea.





Questa la tracklist: “C’est si bon”, “Comment te dire adieu”, “Nouvelle Vague”, “Les feuilles mortes”, “For me formidable”, “Tchin tchin”, “Des ronds dans l’eau”, “Tous les garçons et les filles”, “Une belle histoire”, “Laisse tomber les filles”, “Jardin d’Hiver”.

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